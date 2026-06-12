快還錢！宏都拉斯斷交台灣「還欠逾130億」 吳志中：目前正在追討中

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宏都拉斯斷交台灣「還欠逾130億債務」，對此，吳志中表示，目前正在追討中。（本刊資料照）

宏都拉斯在2023年3月和台灣斷交，隨後還與中國建交，產業也因此受到影響，近期還爆出，宏都拉斯還欠台灣高達4.225億美元（約新台幣133.59億元）的債務。對此，外交部次長吳志中今（12）日說，目前正在追討中。

斷交還欠錢！ 宏都拉斯還欠台灣逾130億

據了解，宏都拉斯與台灣斷交後，白蝦產業受到了衝擊，且根據宏都拉斯財政部（SEFIN）發布的最新官方外債帳冊，該國欠台灣的債務金額高達新台幣133.59億元，甚至帳冊上還寫「China （Taiwan）」。

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吳志中今天下午出席「索馬利蘭共和國駐台灣代表處」開館儀式，並接受訪問，記者提問，宏都拉斯是否想要復交？對此，吳志中先是表示，這要去問宏都拉斯，隨後說，台灣就是努力拓展各項邦交，這是事實。他指出，台灣是正個國際關係架構一部分，而這就會創造一個現狀，所以中國對台灣的威脅就是破壞現狀。

吳志中說，所以台灣越是與國際結合，就越能維持國家安全，當然，不只是穩固邦交，還有跟區域的合作，像自己常說，來自世界各國訪問團比以前多非常多，這都是透過外交維護國家安全，還有區域穩定很重要的方式。

吳志中證實：正在追討當中

記者再問，是否要跟宏都拉斯追討鉅額債務？他則說，「目前正在追討當中」，就算不要談政治，就算是邦交國也一樣，有商業、經貿等（往來）該歸還的就要歸還。

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