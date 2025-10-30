「快門下的小說之眼」 勞博館勞動影像文學獲獎作品揭曉

高雄市勞工博物館為帶領民眾從典藏影像中理解勞動身影，於今年特別與高雄文學館合作，舉辦「快門下的小說之眼」職人書寫技藝工作坊與文學創作活動，培育學員以勞動影像為基底，結合城市與歷史展現多元書寫技藝，學員發表的作品與評選結果於近日揭曉，共計評選三名優選與一名評審特別獎；優選作品〈大圓水桶高高掛〉以多重視角描寫勞動者身心創傷與階層矛盾；〈乙炔與火焰〉聚焦高雄拆船產業，結合產業史與故事張力；〈煙囪〉以台語書寫結合田野觀察，刻畫中都磚窯工人的生命史；評審特別獎〈尚未顯影〉則以「靈媒與攝影」為線索，融入大林蒲議題及高雄在地工業地景，展現奇幻與現實並陳的敘事魅力。(見圖)

高市府勞工局今(卅)日說明，勞博館透過與高雄文學館的合作，不僅僅是單純的寫作課程，更是一場融合回顧與創新的文化實驗；該工作坊共規劃七堂課程，融合勞動史料、社會記憶與文化導讀，並以描摹他者、歷史題材、社會創傷、科技職人及文獻轉化等主題引導創作，課程由台灣勞動歷史與文化學會陳柏謙秘書長開啟導讀，帶領學員從典藏影像中理解勞動的身影；創作階段則邀請作家林楷倫、何玟珒、班與唐、蔡易澄與寺尾哲也，協同導師林于玄、陳二源，共同陪伴學員完成職人小說創作。這次活動讓文學與勞動攝影史料產生了新的火花，創作者透過小說文字重新喚醒勞動的記憶，也展現了對城市與歷史豐富的多重凝視，希望藉由作家的書寫技藝與文字創作，開啟閱讀者重新看見城市與勞動者的新途徑。

〈大圓水桶高高掛〉作者米聰智表示，從未想過自己能寫出一篇以勞工與歷史為主題的小說，參與課程讓他在繁忙生活中獲得如「醍醐冰水」般的清涼體驗，他說，希望這三個虛構角色能以生命力活著，也送他們一桶冰涼的水，讓繁忙生活有喘息的空間。

〈煙囪〉作者王淑如指出，初次創作小說便挑戰百年時間軸的敘事，過程雖艱難，但在導師鼓勵下順利完成，透過窯工的生命史與窯廠的興衰，我彷彿與歷史上無數無名的勞動者產生共鳴，他們的貢獻是不會被遺忘的。

〈乙炔與火焰〉作者胡方瑜分享，在這門課中接觸到不同分野的寫作方法論，講師與同學的熱情讓我深受啟發。感謝評審老師的肯定，這份鼓勵就像林徑洩入的光線，讓旅人有了繼續走下去的力量。

評審獎〈尚未顯影〉作者黃文中也感性致謝，如果沒有月亮，我就不會從影像裡抬起頭，讓這個故事開始。希望能讓更多人認識高雄這片土地的事，謝謝你願意相信我。

勞工博物館強調，創作者以勞動攝影史料為靈感素材，透過小說轉化影像與時代記憶，展現出勞動文學的多樣創意與深刻觀點，為推廣民眾透過閱讀認識並理解更多的勞動故事，勞博館將整理這次得獎優選作品，輯錄成《二○二五職人書寫技藝文學獎作品集》，預計於今年年底前出版，並將開放民眾至勞博館及高雄文學館免費索取，期望讓更多讀者透過文學作品，重新感受勞動的力量與城市的記憶。