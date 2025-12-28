快閃上海！蔣萬安雙城論壇致詞全文曝光：再次見到大家「覺得很親切」

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安今（28）日快閃雙城論壇，他稍早已與市府訪團、藍白兩黨議員、上海市長龔正等人會面。蔣萬安表示，再次見到大家「真的覺得很親切」，而只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸距離也一定不會遠。蔣萬安也表示，在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城論壇能夠持續舉辦，就像是一顆定心丸，告訴兩岸民眾「只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能」。

蔣萬安致詞全文如下：

謝謝龔市長、上海的好朋友們，大家好，首先想先介紹介紹台北朋友：戴錫欽議長、市政府林奕華副市長、吳世正議員、柳采葳議員、曾獻瑩議員、張志豪議員、秦慧珠議員、汪志冰議員、王欣儀議員、張斯綱議員、鍾沛君議員、林珍羽議員、李泰興秘書長、俞振華副秘書長，以及接下來市府各局處、各單位首長和同仁。

再次見到大家，真的覺得很親切。 剛才在飛機上我還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，這個航行的時程就相當於從台北坐高鐵到高雄差不多。

這給我一個很深的啟示，也就是只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不會遠。

大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇雖然有點晚，但是就像老朋友見面，只要心意在，雖然晚但都會「水到渠成」。

所以我要特別感謝雙方團隊，在這段期間辛勞，透過不斷地聯繫，包括克服一切困難，讓我們今天可以坐在這裡。

回顧過去三年，2023年我第一次以台北市長的身分來到上海，去年華副市長來台北，我們所簽署的每一份合作備忘錄，都不是放在文件夾裡的紙張，而是變成了一幕幕市民朋友生活的日常。 比如說台北燈節、上海旅遊節我們相互參與；另外，台北市立大學與上海體育大學兩校的年輕人在羽球場上互相切磋；去年我們歡迎上海市府的朋友到台北參觀我們的山水綠生態園區，今年，我們更要針對「水治理」還有「職業培訓」簽訂新的合作備忘錄。對我來說，這就是「市政」最美的地方——兩座城市的市民，藉由對方的經驗，生活得更好。

另外還有一件事，台北的小朋友都在問：小貓熊什麼時候可以來？ 我要特別感謝上海團隊大力的幫忙，能夠讓我們小貓熊的血緣更新有實質的進展。這不只是動物園的事，這是兩座城市「可愛且親切」的牽掛。

龔市長以及上海的朋友，今天的見面，意義遠比我們個人要大得多。在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、我們能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種「力量」。就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友：只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

所以，面對面這樣的交流，是任何東西都沒辦法取代的。所以我常講，越困難，越需要溝通。

因此，我們一起努力，為台北、上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路。只要「雙城好，兩岸一定好」。謝謝大家！

