快閃台灣拜訪「他」 黃仁勳談Google晶片：輝達難取代

輝達執行長黃仁勳。（圖／報系資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳低調抵台，於28日接受媒體採訪時證實來探望台積電創辦人張忠謀，外傳要會見供應鏈，但他表示：「今天就要回家」，下次來台灣的時間可能是明年一月。

AI競賽轟轟烈烈，傳Meta可能轉單給Google TPU，供應鏈則透露，黃仁勳頻繁來台為的就是，從供應鏈端以其大量的產品優勢，競爭稀缺的晶片產能。黃仁勳指出，AI市場成長得非常快，但輝達地位非常穩固且獨特。

但黃仁勳坦言，AI市場競爭激烈，輝達GPU與平台的通用性，認為與ASIC（特用晶片）仍有市場區隔。半導體業者分析，谷歌並未放棄採用輝達的AI伺服器，因此ASIC與通用GPU是兩者並行，未來就看誰先取得晶片及縮短AI系統交期。

這趟不到24小時的台灣行，黃仁勳並未與供應鏈夥伴見面，黃仁勳表示AI市場新的對手一批接一批，輝達每天都面臨不同挑戰。黃仁勳今年第五度來台，都脫離不了與台積電的關係，輝達產品線廣，原本的消費性之外，明年還將推六大類晶片。

至於外界關注台積電洩密案，黃仁勳表示台積電不是只有一個人的公司，公司的文化完整、技術複雜，不只是晶片製程技術，還有經營控管、經營規劃等，台積電每個面向都是很龐大的，他們為全球代工，強調對台積電很有信心，從未擔憂過。

