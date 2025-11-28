快閃台灣趴趴走如何保持精力 黃仁勳離台前曝秘訣

財經中心／廖珪如報導

黃仁勳感恩節快閃台灣，今(28)日中午離開台灣返回美國。（圖／三立新聞獨家）

AI教父黃仁勳自27日下午被民眾直擊出現在台北街頭後，不只吃了花娘小館、四平街打包蜜餞，晚上傳出赴國賓用餐，還抽空逛了通化街夜市阿婆水果，回到下榻飯店受訪時說「我真的超級累，我吃了一頓很棒的晚餐」改天聊。

今（28）日早上八點，又攜愛妻到東區用中式早餐，受訪時稱台積電創辦人張忠謀狀態很好，隨後探訪輝達台灣員工，然後到內湖愛店「牛耳」用餐，旋即到機場回美國，在機場受訪時，記者們問他這次行程，他說真的蠻累的，不過過了很棒的感恩節，吃了很棒的晚餐、見了很好的朋友。當記者問他這樣趴趴走如何保持精力，他笑著說「真的嗎？我覺得蠻累的」，但是或許美食就是補充能量的秘訣，例如剛剛自己吃了「一碗很棒的牛肉麵。」（內湖牛耳）

