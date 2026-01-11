快閃美國3天談軍購、關稅 黃國昌曝「現在不能說太多」：下周三回台再說明

民眾黨主席黃國昌今（11）日下午將前往美國訪問，黃國昌表示，將針對國防軍購及關稅議題，和美方交換意見並傳遞想法，下周三上午他將回到台北，屆時將再召開記者會說明。

黃國昌表示，這件事情雙方聯繫跟接洽其實已經有一段時間了，只不過基於對美方的尊重，所以到今天才跟大家進行報告，更具體的內容到機場時會再跟外界說明。其實不管是有關台灣的國防、軍購，或者是高關稅，都是台灣人民非常關切的事情，不管是對人民生活或台灣產業，乃至於很多在第一線冒險犯難的軍人，都產生了相當大的衝擊。

廣告 廣告

黃國昌說，作為在野黨，非常努力在台灣想要能夠得到足夠的資訊，只不過令人遺憾的是，民進黨一直在台灣的內部製造敵人，製造撕裂，甚至把在野黨全部打成中共同路人，連民眾黨去擁護俄羅斯總統普京、中共領導人習近平這種不實的言論，總統賴清德都講得出來，到目前為止，沒有任何的澄清，沒有任何的道歉。

黃國昌指出，作為一個負責任的在野黨，當執政者擺爛的時候，有責任要撐起這個國家，讓國家向前走，在這樣子的脈絡下面，民眾黨認為有必要跟美國政府針對國人所關心的這些議題能夠面對面，不僅僅是交換意見，也傳遞人民的一些想法、關切的心聲，同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。

黃國昌說，很多細節其實並不是他不願意跟外界報告，因為到昨天下午，包括AIT或美國那邊相關的單位，都有多方確認，很多細節基於尊重對方，沒有辦法做太多的說明，等到從美國回來以後，下周三的早上他會落地回到台北，會再另外召開記者會跟外界說明。

至於美方是否關切在野黨對軍購案特別預算的態度，黃國昌說，美方一直都很關切，不管民眾黨去不去，應該都很關切。

更多風傳媒報導

