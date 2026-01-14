快閃美國3天「沒洗澡」？陳智菡親曝訪美秘辛 黃國昌只帶這東西就上飛機

民眾黨主席黃國昌率團訪美，在3天之內與多個美國政府機關開會，且全程並未住進飯店，主持人黃光芹對此在節目《中午來開匯》訪問民眾黨團主任陳智菡，她笑問訪團快閃3天「究竟有沒有洗澡」，陳智菡則透露這趟行程的秘辛。

​陳智菡表示，有媒體朋友問到她，3天都沒有住飯店要怎麼盥洗？但她其實忙到當初只有看要拜會哪些單位，完全沒去注意飯店的事，她還以為至少有一天，結果其實都沒有。

陳智菡說，他們到華盛頓的那一天是早上5點鐘抵達，還好他們在當地有一位之前於民眾黨國際部工作，現在在美國念書的前同事有租房子，「所以包括黃國昌，我們就跑到他家裡去洗澡」，並笑稱「我們是香的，沒有3天都不洗澡。」

​​陳智菡也提到，他們訪團4個人要出發的時候，她與前國際部主任林子宇、候任立委王安祥先到機場，每個人都只帶一個小小的登機箱，「我覺得我們已經很精簡了，結果黃國昌只帶一個小小的背包，還擺出一副臉問我們『幹嘛每個人都帶行李箱』，我懷疑他可能只有帶一件內褲！」



陳智菡表示，他們從台北先飛到舊金山，再轉機到華盛頓，所以早上5時抵達後先跑到前同事家休息一下，直到9點半就開始跑第一個行程，10點正式與美方開始開會​。

