快閃華府返台即夸夸其談...周玉蔻透露黃國昌違反保密默契「美方人士超傻眼」：終於了解到黃國昌和民眾黨多麼不值得信賴！

民眾黨主席黃國昌11日突然率隊前往美國華府一日快閃，期間與拜會美國貿易代表署(USTR)、美國國務院、AIT全球總部及美國戰爭部等，並於今（14日）返台後隨即舉行記者會說明。對此，資深媒體人周玉蔻表示，據了解，黃等人返台違反保密默契夸夸其談的行徑，美方人士十分儍眼，「美方終於了解到黃國昌和他的民眾黨是多麼不值得信賴」。

黃國昌今在會上透露，美方表示目前公開的項目僅是部分，其中對美軍購案，合計約僅3000億元，仍有相當比例預算與對美採購無關；針對立法院無法事前瞭解對美關稅談判資訊，美方官員則表達理解並認同軍購案需經民主審議，承諾將盡速促請民進黨政府向國會清楚說明 。

對此，周玉蔻表示，自美返台記者會扯來扯去，據了解，黃國昌等人違反保密默契夸夸其談的行徑，美方人士十分儍眼。



周玉蔻直言：「哈哈！美方終於了解到黃國昌和他的民眾黨是多麼不值得信賴、不值得交往了！不過，有『溝通』總比沒有好啦！目的達成比較重要。谷立言，秀秀！」

(圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞網)

