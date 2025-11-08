快閃訪台與台積電高層談了啥？ 黃仁勳秒回「我們沒有談到漲價」

台積電週六舉辦運動會，黃仁勳離開會場萬人索簽名，董事長魏哲家相送。李政龍攝



台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。前一晚黃仁勳與台積電高層在永康大啖牛肉爐，媒體關切雙方會談重點，例如台積電能為輝達提供多少產能，但魏哲家僅以「機密」二字回應。針對外界關注的晶圓代工漲價議題，黃仁勳則澄清「我們沒有談這個。」雙方專注在如何滿足市場龐大需求。

黃仁勳11/7下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時；在今天以貴賓身分出席在新竹舉辦的台積電運動會，他在10時30分左右離場，台積電董事長魏哲家親送，結束此行快閃訪台，這是他今年第4度訪台。

黃仁勳會後接受媒體訪問時，表達此行主要是向台積電員工表達謝意。他也透露，輝達的業務成長動能「非常強勁」，其中Blackwell平台的需求更是炙手可熱，此平台包含旗艦級GPU，亦涵蓋CPU、網路設備、交換器等晶片，對高階製程的依賴度極高。台積電與輝達雙方緊密合作，已成為全球AI運算軍備競賽中的核心引擎。

媒體詢問魏哲家能為輝達提供多少晶圓產能，魏僅以「機密」二字簡短回應。黃仁勳則委婉地表示，台積電在晶圓供應方面表現「非常好」。

對於外界關注的晶圓代工漲價議題，黃仁勳則澄清：「我們沒有談這個。」他表示，輝達目前面臨的是前所未有的強勁需求，與其討論價格，不如專注在產能與產品推進。

此外，面對Google和Amazon等雲端巨頭相繼投入開發客製化 ASIC（特定應用積體電路）晶片所帶來的競爭，黃仁勳提出了明確的區隔化策略。他認為輝達的業務模式「非常不同」，其GPU的多功能性遠超單一用途的ASIC。

黃仁勳解釋，輝達的GPU架構不僅能處理AI運算，更能廣泛應用於科學、量子、生物學、物理學與數據處理等多重任務。他進一步指出，輝達GPU架構「更具滲透性」，已滲透至雲端、資料中心，甚至延伸應用到汽車和機器人等前瞻領域，這是其核心的競爭優勢所在。

另針對記憶體晶片供需議題，黃仁勳也表示，業務增長「非常強勁」。他特別對三大主要記憶體包括 SK海力士、三星、美光表達感謝，盛讚他們均是「非常、非常好的記憶體製造商」，並已大幅擴大產能，以支持輝達產品的強勁需求。被問到是否默許記憶體漲價，他僅淡然回應：「那是他們的商業決定。」

針對AI的發展，黃仁勳重申AI對全球產業的重要性，AI正在影響「每個國家地區、每間公司與每個人，這是我們這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術。」並呼籲全球應正視並積極投入人工智慧領域的發展。

在供應鏈戰略佈局方面，黃仁勳再度強調台灣的戰略地位。他說，台灣在全球半導體製造供應鏈中仍處核心地位，「台灣的角色依然非常重要。」

在結束受訪時，他向媒體揮手致意表示：「非常感謝大家，我已經出差三週了，現在要回家了。」再度展現親切幽默的一面，為此次旋風台灣行劃下句點。

