快閃訪美太突然？黃國昌：基於對美尊重，今天才公布。黃國昌資料照 。廖瑞祥攝



民眾黨黨主席黃國昌今天（1/11）下午17:30將閃電出訪美國。黃國昌說，不管是有些關於台灣的國防軍購或者是高關稅，都是台灣人民非常關切的事情，「不僅僅是交換意見，傳遞人民的一些想法、我們關切的心聲，同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。」他也表示，14日早上回到台北，當天早上會再另外召開記者會跟大家說明。

黃國昌將閃電出訪美國，將親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。黃國昌今下午出席新北市後援會成立大會受訪表示，對各位媒體朋友來講，或許會有一些突然，可是對他們來講，其實一點都不突然，因為這件事情雙方聯繫跟接洽其實已經有一段時間，只不過基於對美方那邊的尊重，到今天才跟大家進行報告，更具體的內容，等一下到機場的時候會再跟各位媒體好朋友說明。

黃國昌說，不管是有些關於台灣的國防軍購，或者是高關稅，都是台灣人民非常關切的事情，對於台灣不管是人民的生活或者是台灣的產業，乃至於很多在第一線冒險犯難的軍人們，都產生了相當大的衝擊。

黃國昌說，作為在野黨，非常努力地在台灣想要能夠得到足夠的資訊。只不過令人非常非常地遺憾，民主進步黨一直在台灣的內部製造敵人、製造撕裂。那甚至把在野黨全部打成中共同路人，連民眾黨去擁護普丁，然後去擁抱習近平，這種不實的言論，總統賴清德都講得出來。到目前為止，沒有任何的澄清、沒有任何的道歉。

黃國昌說，作為一個負責任的在野黨，他曾經說過，當執政者「擺爛」的時候，在野黨有責任要撐起這個國家、有責任要讓這個國家向前走，也是在這樣子的一個脈絡下面，他們認為有必要跟美國政府針對國人所關心的這兩個議題能夠有機會面對面，「不僅僅是交換意見，傳遞人民的一些想法、我們關切的心聲，同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。」

黃國昌表示，很多細節其實並不是他不願意跟各位媒體好朋友報告，因為到昨天下午，民眾黨有多方確認，所謂多方確認，包括了不管是 AIT 或者是美國那邊相關的單位，對於很多細節，基於尊重對方，沒有辦法做太多的說明，等到從美國回來了以後，星期三的早上他會落地、會回到台北，星期三早上會再另外召開記者會跟大家說明。

至於美方是否也會關切在野黨對軍購案以及特別預算 1.25 兆的態度？黃國昌指出，美方一直都很關切吧，「不管我們去不去，他們應該都很關切。」

