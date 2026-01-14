快閃訪美後反對1.25兆軍購 黃國昌：將自提版本

台北市 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談，談了哪些內容？黃國昌表示，行政院提出的1.25兆國防特別預算中，有相當部分並非軍購項目，因此民眾黨繼續阻擋院版，改為自提版本。至於赴美過程中，紐約時報指出台美關稅已經談妥，綠委吳思瑤則說關稅或軍購都不可能是一蹴可就，是長期談判合作的結果，不可能短時間的快閃，就促成關鍵成果。

民眾黨主席黃國昌說：「對不起我頓一下，因為我腦袋裡一直在思考，要怎麼組織我的發言。」每說一句都要謹小慎微，民眾黨主席黃國昌11日，無預警拜訪美國華府，自述此行主題是聚焦，台美關稅及國防預算。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌說：「目前行政院所提的那個版本，用7個條文，要1兆2千5百億，我跟大家講大白話，反對，從美國回來了以後，我反對的決心只有更強烈。」針對1.25兆軍購特別條例，除了持續阻擋行政院版，民眾黨也將自提版本，黃國昌更透露1.25兆有「相當部分」，並非向美國採購軍武，要求國防部下周到委員會進行報告。

民眾黨主席黃國昌說：「有關於高關稅的談判，基本上條件都已經談妥了，在未來的數週，應該就會進行正式的公布，跟協議的簽署。」證實有拜訪美國貿易代表署，只是黃國昌台灣時間12日，凌晨5點才抵達華府，10點開始首個拜會行程，直到晚上11點30分搭機返台，紐約時報則在台灣時間13日清晨報導，台美貿易協議接近完成，對台關稅將降至與日韓相同的15%。

立委(民)吳思瑤說：「關稅或軍購都不可能是一蹴可幾，這都是長期的談判，不可能是一天兩天的快閃，就來促成一個關鍵的成果。」黃國昌旋風訪美，談了什麼當事人語帶保留，是否改變朝野後續生態持續觀察。

原始連結







更多華視新聞報導

黃國昌快閃訪美稱談「關稅.軍購」 綠質疑：代表政府簽字？

黃國昌率民眾黨訪美稱「談關稅.國防」 綠委：以什麼身分？

民進黨批率團訪美「雙標」 黃國昌：執政黨只想著鬥臭在野黨

