快閃訪美結束！民眾黨最新說法曝

民眾黨主席黃國昌結束快閃訪美行程，將於台灣時間14日抵台召開記者會說明細節。圖為黃國昌從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌等人於台灣時間11日傍晚啟程前往美國華府，與美方5部門進行實體會議，包括拜會白宮國安會、AIT總部等，並於台灣時間13日稍早搭機返台，預計14日召開記者會說明細節。面對外傳華府人士透露，美方安排黃國昌此行，主要是希望民眾黨在國防及安全事務上展現台灣的一致對外等內容，黃國昌透過錄影澄清，此為捏造根本沒發生過的對話，試圖帶風向。

黃國昌於台灣時間13日中午透過錄影表示，自己目前正在芝加哥機場，準備結束華府拜會之行回到台灣，在過去這十幾個小時當中，密集拜會聯邦政府重要部會，針對國人關心的高關稅跟軍購議題，廣泛真誠交換意見，表達許多台灣人民大家共同關心的議題跟憂慮。

黃國昌提及，此次收穫的詳細細節，等到返台後會舉辦記者會，跟社會大眾做清楚報告；但令人非常遺憾的事情是，「我人都還沒回到台北，就有些民進黨御用記者寫手，紛紛引述所謂華府不知名消息人士的來源，捏造一些根本沒發生過的對話試圖帶風向」。

黃國昌強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫的時候，執政黨選擇擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家，會繼續秉持此信念跟價值跟大家一起努力。

同樣赴美的民眾黨團主任陳智菡也說，黃國昌都還沒返台，就開始有知情人士刻意放風，為民眾黨這趟閃電華府行「打預防針」，顯然賴清德政府很擔心，美方對民進黨是否具有足夠能力與決心提升台灣自我防衛能力有所質疑，才會不停放出不具名消息人士「假內幕」想模糊視聽，「真相將會在14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。

