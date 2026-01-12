快閃訪美遭民進黨狂酸 白委：執政黨到底怎麼了？

黃國昌表示，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。「我們國家的執政黨，到底怎麼了？？？」。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨主席黃國昌11日快閃訪美華盛頓，僅透露聚焦國防與高關稅議題，預計台灣時間14日清晨抵台召開記者會說明；不過，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）日批評，放著會議不開跑去出國，綠委吳思瑤也質疑，軍購跟關稅是可用快閃方式進行嗎？對此，黃國昌表示，「我們國家的執政黨，到底怎麼了？？？」，為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？

黃國昌於臉書發文指出，轉機途中，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。「我們國家的執政黨，到底怎麼了？？？」。

黃國昌表示，為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。

黃國昌說，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

黃國昌強調，「再說一次，當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家」。

