快閃訪美遭狂酸！白委嗆民進黨：反映出自身格局低下

民眾黨主席黃國昌昨（11日）快閃訪美華盛頓，僅透露聚焦國防與高關稅議題，預計台灣時間14日清晨抵台召開記者會說明，使外界關注民眾黨是否對軍購案立場轉彎；但民進黨團幹事長鍾佳濱12日批評，放著會議不開跑去出國，綠委吳思瑤也質疑，軍購跟關稅是可用快閃方式進行嗎？面對綠委質疑，黃國昌透過臉書回應，民進黨背後謾罵譏諷，反映出自身格局低下。

黃國昌於台灣時間12日中午透過臉書發文表示，轉機途中，看著民進黨對民眾黨此次訪美的反應，「悲哀難過的情緒油然而生，我們國家的執政黨，到底怎麼了？為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！」

黃國昌提及，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，民眾黨還是毅然起身、果敢行動，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的只是自身格局低下，有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

黃國昌強調，「再說一次，當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

