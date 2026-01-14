快閃訪美 黃國昌曝：1.25兆國防特別條例高比例非屬於對美軍購

民眾黨主席黃國昌（右）、候任立委王安祥（左）。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌11日快閃訪美，與美國部門就國防與高關稅議題會談，今（14日）返台召開記者會，黃國昌表示，主要是針對1.25兆預算的國防特別條例，他發現有相當高比例不是對美軍購，僅其中5項有關軍購案，加起來約3,000億，他呼籲並預期國防部下週到外交及國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目；另他也訪美國貿易代表處（USTR），得知台美關稅已談妥條件，在未來數週，應該就會進行正式公佈跟協議簽署。

民眾黨上午召開訪美團記者會，本次訪團成員黃國昌、候任立委王安祥、黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇出席，民眾黨表示本次與美方5個單位會面，但可透露此行拜會部門包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關。

黃國昌指出，自11日晚上踏上飛機到今天早上6時落地，整整58個小時，大概除交通時間外，清晨6在華府落地，進行一整天拜訪，在出訪期間中，所要向美方相關單位傳達的資訊都清楚地傳達，想得到的資訊也相當高比例得到，但有收到AIT（美國在台協會）訊息，基於AIT請求與對美方尊重，他無法據轉述在會中美方官員所說的話。

黃國昌表示，本次主要是表達對國防特別條例所面對的問題及民眾大家共同的疑慮跟心聲，這1.25兆到底要買什麼？民眾黨第一次知道此消息，跟所有國人一樣，是從總統賴清德投書「華盛頓郵報」才知，一直到去年12月17日美國國務院透過正式聲明，公開1.25兆裡納入的5項軍購案，加起來大概是3,000億左右，他向美方傳達出，台灣是民主國家，這樣的民主程序，沒辦法接受。

黃國昌直言，一個正常民主國家，立法院要負責任地進行審議前，怎麼可能連裡面的內容是什麼都不知道？唯一知道的管道竟是從美國國務院才知部分內容，美方也充分地理解且同意，接下來會呼籲也預期國防部在下週會到外交及國防委員會裡，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目，他也透露，1.25兆並非全部都對美的軍購，「有相當高比例不是」。

黃國昌說，要清楚讓美方知道，台灣是民主國家，不是只有一種聲音，民眾黨支持增強台灣國防，但民主不能被犧牲、國會不能被當塑膠，這點美方充分理解且贊成。為什麼這麼高比例台灣人民明知中共對台軍事威脅，但大家還不贊成這個特別條例？因為是中共同路人嗎？都在賣台嗎？答案顯然不是，而是大家根本不知道這麼高的預算到底要拿來做什麼，身為國會民代，充分反映人民疑慮，要求獲得進一步的資訊，不要再重蹈過去所犯的錯誤，是每個立委的天職，民眾黨立委跟民進黨立委最大不一樣是，「我們說不出『錢先過了，要買什麼再來慢慢商量』這種話」，這是放水、糟蹋人民納稅錢，這立場民眾黨無法接受。

黃國昌提到，這次參與的有包括戰爭部單位，雙方同意錢要花在刀口上，過去的錯誤不應再犯，台灣基於什麼理由決定要花4000億在八艘潛水艇上，基於什麼戰略想像做出決定？第一艘去年說要交艦，現在還潛不下去，接下來怎麼辦？按照目前發展所謂不對稱戰爭，所需的自我防衛能力武器項目，花4000億丟在這看不到盡頭的計劃上，這是個聰明的選擇嗎？

黃國昌也質疑，一方面政府告訴我們時間危急的賴清德總統，稱2027中共要武統台灣，後來改成是中共做好武統台灣的準備，在防空上所需要的F-16V，卻要等到2028年之後才能到，對於延遲的交貨，也獲得美方正面回應，承諾會盡力改善。

黃國昌表示，另一個部分，除了強化台灣防衛自主的自我防禦能力，要降低戰爭的風險，兩岸彼此之間善意的溝通、對話非常重要，對政府、政黨而言都是如此，美國跟中國持續進行對話，在美國總統川普領導團隊中，美國跟中國的關係非常好，溝通對話也非常順利，要降低兩岸戰爭風險，除了要抑制對方想武力犯台的企圖跟野心外，兩岸之間有善意溝通、對話跟交流，也非常重要。

黃國昌說，最後，針對高關稅議題，當天上午有去美國貿易代表處，目前有關高關稅的談判，基本上，條件都已經談妥，「我們也是滿驚訝的」，身為台灣國會議員，竟然是到USTR，才知條件原來都已談妥，在未來的數週，應該就會進行正式公佈跟協議簽署 ，接下來的重頭戲是國會的審議，除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件。

