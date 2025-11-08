快閃運動會 黃仁勳：沒台積電就沒輝達

輝達執行長黃仁勳（右）現身台積電運動會。左為台積電董事長魏哲家。

（台積電提供）

記者彭新茹∕新竹報導

台積電八日在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。台積電董事長魏哲家以「三兆男」變成「五兆男」介紹黃仁勳；黃仁勳則對台下員工說，三十年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。

今年外界原預料可以在台積電運動會上看到黃仁勳與台積電創辦人張忠謀、魏哲家同台；但現場座位安排黃仁勳坐在魏哲家旁，並未預留張忠謀和妻子張淑芬座位。魏哲家證實張忠謀身體有一點不舒服，因此沒辦法參與。

魏哲家介紹黃仁勳時說，去年尊稱他「三兆男」，今年他身價又增加，變成「五兆男」。黃仁勳以貴賓身分用中英文雙聲帶致詞表示，很高興來參加台積電的運動會，「ＣＣ（魏哲家）叫我講國語」，但由於不流暢，要慢慢一點點講。他說，三十年前輝達和台積電都是小公司，經歷了三十年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」、「上讚（台語）」。

黃仁勳在離開台積電運動會現場時表示，接下來「要回家了，我已經出差三個星期了」。他先前預告，此行台灣停留時間只有一天半。

魏哲家表示，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片；至於輝達要求增加多少數量？魏哲家則說「機密」。

南京及上海廠的員工也前來參加運動會，雄貓可愛圖樣超吸睛。（台積電提供）

今年台積電運動會持續傳承「團結、活力與創新」主軸，競賽活動有徑賽、趣味競賽，並規劃親子活動體驗區及園遊會。來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表參與，展現台積電高度的凝聚向心力及多元共融的精神。

魏哲家並在運動會上宣布，今年特別獎金將比去年的二萬元增加五千元，估計將有七萬五千名員工每人可領到二萬五千元，總共發出十八點七五億元大紅包，為歷年最大的發放金額。現場員工嗨翻，整場運動會充滿歡樂。