快閃雙城論壇！傳被上海要求發表「友中」言論 蔣萬安曝1基調

台北上海雙城論壇將於本（12）月27及28日舉行，不過北市19日發生隨機攻擊事件，市長蔣萬安為因應該事件，將行程縮短為半天，僅出席28日上午的主論壇。有媒體報導，中方希望蔣遵循慣例發表「友中言論」，市府還曾因此激辯是否該停辦。對此，蔣萬安今（24）日親自回應了。

針對雙城論壇僅出席1天，目前上海方態度為何？是否仍會維持「雙城好、兩岸好」基調？蔣萬安回應，雙城論壇維持了15年，一直以來就是進行2座城市市政的交流，這次也是因應1219事件發生後，接下來台北各項大型活動，確保各項的維安部署到位。

因此，蔣萬安說，這次為期2天的雙城論壇活動，他會出席28日上午的主論壇，基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持2市之間各方面的市政交流。

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

另台北市副市長林奕華則表示，台北發生這樣的憾事，所以蔣萬安坐鎮台北市的角色，當然很重要；不過因為雙城論壇進行了15年，當然想辦法看怎麼取得上海方理解，「其實上海方都非常理解，市長這時候做出兼顧的做法」。

