快閃雙城論壇！獨派團體嗆「認賊作父」 蔣萬安：中央不會同意這說法

台北市長蔣萬安今（28）日前往雙城論壇，將在晚間快閃回國。獨派團體「台灣國」一早前往松山機場踢館，「台灣國」理事長陳峻涵表示，蔣萬安的行為形同「投名狀」，並聲明「如果執意要出賣靈魂，去中國認賊作父，就不要回來」。蔣萬安登機前受訪則回應，市府依規定向中央申請，陸委會也樂見其成，相信中央也不會同意這樣的說法。

蔣萬安答應只要共產黨繼續軍演他就不辦雙城論壇，但軍機軍艦繞台幾乎每天發生，蔣萬安不守信用，他表示嚴重譴責；而台北市發生攻擊案，市民人心惶惶，市長這時候擅離職守，非常不恰當。他認為，蔣萬安一天來回並非單純的市政交流，而是傳遞訊息，是投名狀般的行為。他也表示，國民黨立委翁曉玲等7人秘密竄訪廈門與國台辦人員接觸，回國後就大喇喇阻擋軍購，這次蔣萬安去上海，他懷疑與藍委先前前往廈門有關聯。

陳峻涵也批評，蔣萬安的行為也向國際傳遞錯誤訊息，各國加強軍備是為了防堵中國破壞台海和平，蔣萬安的行為只會讓國際覺得，台灣內部有股勢力與共產黨裡應外合。「台灣國」聲明也指出，台北市不是中共地方政府，任何模糊立場、向中共靠攏的行為都是對民主的背叛，「蔣萬安如果執意要出賣靈魂，去中國認賊作父，就不要回來」。

蔣萬安受訪時則說，雙城論壇行之多年，就是聚焦市政議題。他強調，市府依照規定向中央申請，陸委會核准也樂觀其成，相信中央政府不會同意「遞出投名狀」等說法。

獨派團體「台灣國」前往機場為蔣萬安「送行」。（圖／翻攝畫面）

