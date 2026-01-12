快開啟！LINE推「偵測可疑網站」功能 杜絕詐騙陷阱

防詐必看！LINE官方推出「偵測可疑網站」功能，能在用戶點擊連結前提供警示，當聊天室出現可疑連結時，系統會跳出「可疑網站警告」，但該功能預設為關閉狀態，需手動啟用才能生效。

為了防堵詐騙， LINE官方推出「偵測可疑網站」功能。 （示意圖／翻攝自LINE官網）

一名男網友11日於Threads發文指出，在打開LINE設定時發現，聊天設定中的「偵測可疑網站」功能預設是關閉的，強調此功能可說是用戶的「救命功能」，能有效防止誤點可疑網站或詐騙連結，但很多人都沒有開啟，提醒網友盡快啟用以保護帳號安全。

該名男網友也分享開啟功能的完整步驟，先在LINE主頁右上角點選「設定」，再選擇「聊天」選項，接著往下滑找到「偵測可疑網站」並打開，同時也要啟用上方的「預覽網址」功能，這樣才能生效。他強調，少一個動作真的差很多，「大家快點開啟這個救命功能，不想誤點釣魚網站被盜帳號，就趕快開啟」。

LINE官方表示，為讓用戶聊天更安心而推出「偵測可疑網站」功能，能在點擊連結前多爭取一分留意與警覺的時間。由於LINE常被詐騙集團利用，該功能的推出可望降低用戶遭詐騙的風險。

由於此功能預設關閉，需手動開啟。LINE官方也說明開啟此功能方法，前往LINE 主頁右上方「設定」（齒輪圖示）> 聊天 > 偵測可疑網站，點選開啟即可。

開啟此功能記得把手機更新，iPhone與Android雙平台用戶更新到LINE 15.20.0（含）以上版本，或直接更新到目前最新版本，即可在設定中手動開啟「偵測可疑網站」的功能。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

