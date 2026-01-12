快開啟！LINE「救命功能」預設是關閉 3步驟防詐騙釣魚網站

【緯來新聞網】詐騙頻傳，尤其釣魚網站防不勝防，多一份保障比較安心。有網友發現，LINE有個功能可以偵測可疑網站，但預設選項是關閉的，於是提醒大家將功能開啟，「少這一個動作真的差很多！」

有網友發現，LINE有一個功能，可以避免誤點釣魚網站。（示意圖／翻攝自photoAC）

原PO在Threads發文透露，他發現LINE有一個「救命功能」竟然預設是關的，提醒大家快點打開LINE檢查，可以偵測可疑網站。打開的方法只有3步驟，首先LINE主頁右上角點「設定」（齒輪），接著點選「聊天」，再往下滑找到「偵測可疑網站」，打開它就完成了。



原PO提醒，上面的「預覽網址」也要一起開，這個功能才會生效，他也將全家人的手機都拿來檢查一遍。由於詐騙橫行，常常偽裝成各種連結，然而這個「偵測可疑網站」的功能很多人都沒開，他呼籲不想誤點釣魚網站被盜帳號，要趕緊將功能開啟，少這一個動作真的差很多。

LINE「偵測可疑網站」功能預設是關閉。（圖／讀者提供）

事實上，LINE去年底公告說明該功能，內容提到為讓用戶聊天更安心，推出「偵測可疑網站」功能，開啟該功能後，當聊天室中出現可疑網站網址時，網址下方會跳出「可疑網站警告」，是因為該網址過往曾被用戶檢舉。



該功能iPhone與Android用戶皆可使用，不過要記得將LINE版本更新到15.20.0以上，或直接更新到最新版本後，即可在設定中手動開啟功能。LINE強調會持續強化各項安全防護，讓用戶用得更安心。

