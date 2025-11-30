快關窗！台南城西掩埋場起火 6層樓高垃圾山狂燒

台南安南區城西二期掩埋場於11月30日晚間發生大規模火警，一座約6層樓高的垃圾山冒出熊熊大火與濃煙。台南市環保局初步調查顯示，起火點位於「生活垃圾暫置區」，所幸未波及石棉瓦堆置區。台南市長黃偉哲接獲消息後親赴現場了解情況，環保局則依風向研判，此次火警可能影響安南區的空氣品質，提醒居民注意防範。

台南安南區城西二期掩埋場，30號晚間冒出火煙，消防派30車57人到場灌救。（圖／TVBS）

現場火勢相當猛烈，只見黑夜中冒出大量白色濃煙，約20公尺高的垃圾山下方出現橘紅色火光。消防單位緊急出動多輛消防車趕赴現場救援，並動員數部怪手及重型機具到場開挖，以控制火勢蔓延範圍。消防人員更冒險站在垃圾山上進行射水灌救，全力阻止火勢擴大。

環保局監測風向，提醒台南安南區民眾注意空氣品質。（圖／TVBS）

這起火警發生在台南安南區安清路三段往焚化爐旁的城西二期掩埋場。消防局已通知環保局發布「空汙警報」，提醒周邊居民注意。黃偉哲表示，此次燃燒的範圍是生活垃圾暫置區，與石棉瓦堆置的三期掩埋場屬於不同區域。

堆了6層樓高的垃圾山起火，黃偉哲到場確認，是「生活廢棄物」燃燒。（圖／TVBS）

值得注意的是，台南市掩埋場火警近期頻傳。今年10月中旬，城西掩埋場曾燃燒約1000平方公尺面積，消防人員耗費近7小時才完全處理完畢。另外，後壁烏樹林暫置場的火勢至今已燃燒10天，仍在進行殘火處理。環保單位提醒民眾，因應掩埋場火災可能造成的空氣污染，外出時應特別注意空氣品質變化，必要時關閉門窗，避免吸入有害物質。

