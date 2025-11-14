快關窗！台南安定工廠大火濃煙狂竄 南市7區、高市20區空品提醒

台南安定一處工廠今（14）日發生火警，消防隊目前已控制火勢，不過火勢伴隨大量濃密黑煙，導致台南7區發出「空品提醒」，另因風向逐漸轉為正北至東北東，連帶造成污染物影響高雄市20行政區。環保局呼籲民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩。

台南市環保局表示，今日下午4點54分安定區發生工廠火警，風向持續正北-東北東，濃煙持續往南飄移，可能影響空氣品質範圍為台南市安定區、新市區、安南區、永康區、東區、仁德區、歸仁區。

同時間，高雄市環保局也提醒，污染物往南方向影響高雄，預估空氣品質受影響區域包含阿蓮區、路竹區、岡山區、湖內區、燕巢區、橋頭區、大社區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、仁武區、鼓山區、鳥松區、前鎮區、前金區、旗津區、小港區，下風處居民如感異味請留意並適時關閉門窗。

高雄20區空品提醒。圖／高雄市政府提供

責任編輯／洪季謙

