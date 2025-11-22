快關窗！台南25萬公噸廢棄物狂燒 恐再燒1週
台南後壁區烏樹林「廢棄物暫置區」昨（21）日晚間發生火警，火勢相當猛烈，濃煙及火光蓋過整片夜空，預估恐怕會延燒1週。台南市政府環境保護局今（22）日上午指出，現場火勢已逐漸受到控制，目前可能影響範圍為後壁區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、善化區，提醒民眾關閉門窗、外出戴口罩自我防護。
據了解，發生火災的地點為後壁烏樹林風災廢棄物暫置區，該處自7月8日起累積超過25萬公噸廢棄垃圾，包含含有水氣的廢木、雜物等，昨日晚間8時40分許發生大火，大量黑煙往下風處擴散，台南市政府環境保護局也緊急發出空汙警戒。
環保局昨晚指出，可能影響空品範圍為台南市後壁區、白河區、柳營區、東山區、六甲區；今日凌晨3時更新，因風向逐漸轉為正北至北北東，影響空品範圍新增官田區、善化區、新市區、永康區、歸仁區、仁德區、東區及高雄市部分地區；今日上午7時30分更新，現場火勢逐漸受到控制，目前可能影響範圍為後壁區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、善化區。
台南市長黃偉哲提醒，位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出，請戴口罩做好自我防護；環保局長許仁澤表示，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及微感器之監測數據，請民眾不必恐慌。
