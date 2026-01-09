快關窗！嘉義保麗龍工廠廢料起火 黑煙狂竄數公里消防急馳灌救

社會中心／程正邦報導

嘉義市保義路1間保麗龍工廠，9日傍晚近6時突然起火燃燒，冒出大量濃煙。（圖／翻攝畫面）

隨著強烈冷氣團南下，天乾物燥之際，嘉義市保義路一處保麗龍加工廠於今（9）日傍晚傳出火警。下午 5 時 51 分許，該廠區突冒出沖天巨浪般的漆黑濃煙，且伴隨明顯烈焰，由於保麗龍燃燒時氣味刺鼻且火勢兇猛，引發周邊工業區居民與駕駛高度恐慌。嘉義市消防局不敢掉以輕心，立即啟動大規模應變機制，調派 5 個分隊及大批義消馳援。

廢料堆起火：保麗龍易燃特性引發「黑煙奇觀」

消防分隊抵達現場後，經初步勘查確定火場中心。所幸起火點並非位於存放機具與成品的工廠主建築內，而是後方空地的廢料堆置區。

由於保麗龍屬於高分子聚合物，燃燒速度極快且會產生大量含碳黑煙與熱解氣體，導致現場一度視線模糊。消防隊員隨即布署多條水線，以「三面包圍」戰術切斷火場與主廠房的連接，防止火勢藉由輻射熱延燒。

嘉義市消防局調派 5 個分隊及大批義消馳援，速迅撲滅火勢，所幸無人傷亡。（圖／翻攝畫面）

強力壓制：5 分隊迅速集結成功阻斷延燒

在指揮官精準調度下，救災車輛與救護小組迅速到位。由於水線布署及時，火勢在短時間內便被壓制在廢料區範圍內，並未入侵工廠主體，成功保住廠內高單價生產設備。

經清點廠區作業人員及初步搜救，確認此意外未造成任何人員受困或傷亡，醫護人員在場待命，於傍晚18時10分火勢撲滅後解除警戒。

後續追蹤：嚴防冬季強風助燃與管理疏失

雖然火勢已迅速撲滅，但起火原因仍待釐清。嘉義市消防局火調科將於明日進一步鑑定起火原因。由於正值冷氣團南下，陣風較強，是否因外部火星或管理不當引發，將是調查重點。

消防局特別提醒，工廠業者應針對易燃廢料建立「分區存放」與「防火帶」機制，特別是在冬季乾燥氣候下，務必落實定期巡檢，以免微小火花釀成不可挽回的巨災。

