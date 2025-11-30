快關窗！安南第三掩埋場大火 台南環保局將發布空汙警報

台南市環保局焚化爐第三掩埋場30日晚間發生大火，火勢一發不可收拾，恐造成嚴重空汙。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

台南市烏樹林風災廢棄物暫置場火警尚未熄滅，安南區安清路三段的環保局焚化爐第三掩埋場今（30）日晚間也發生大火，台南市消防局在晚間19點48分接到報案，出動25車、警消51人，無人機1台，機器人3台，因垃圾堆約20公尺高，火勢一發不可收拾，消防局已通知環保局發布空汙警報，環保局相關主管也趕往現場了解情況及處理中，現場並無人員傷亡。

因現場火勢猛烈，在東北季風吹襲下，濃煙向南邊吹送擴散，消防局增派消防水車、無人機、消防機器人，除通知發布空汙警報外，也請環保局增援水車與重機具。

環保局表示，相關主管趕往現場了解情況及監測處理中，一旦空汙達標，即會發布空警報，請市民關窗警戒。

