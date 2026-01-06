快關窗！新北中和工廠大火 環保局示警雙北5區注意空氣污染

新北市中和一處鐵皮工廠凌晨發生火災，消防局提醒民眾「外出請戴口罩」。新北市消防局提供



新北市中和區民享街一處鐵皮工廠今日（1/6）上午7時48分傳出大型火警，從遠處就可見濃烈火勢。警消獲報後隨即出動45車、85人到場灌救，現場無人員受困，初估燃燒面積約400平方公尺，詳細起火原因仍待釐清。事故發生後，環保局也趕緊發文提醒5區域民眾快關窗。

今日上午中和區民享街工廠發生火警，新北市環保局在事故發生後，於臉書發文指出，由於今日風速微弱、擴散條件不佳，可能產生空氣污染或異味影響，提醒下風處民眾留意，經模擬主要可能影響範圍為：新北市中和區、板橋區、永和區、土城區及台北市萬華區。

廣告 廣告

環保局說明，目前消防人員已抵達現場搶救，提醒市民記得繞道，不要圍觀以免發生危險或影響救災，外出時記得戴上口罩，加強呼吸防護，也要關上門窗，待火勢撲滅後再開窗，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。若欲查看周遭空氣品質及相關案情，可至空氣網、新北災訊E點通和新北i環保查詢。

新北市中和區民享街工廠火災，恐造成下風處區域空氣污染。新北市環保局提供

更多太報報導

不要美國人接班！「中國鞋王」與兒斷絕關係 列11項罪名「還硬扯台灣」

19歲男大生揪5同學衝武嶺 過彎失控「墜中橫10米深谷」不治

比馬杜洛多得數百萬票 龔薩雷茲：我才是委內瑞拉總統 籲釋放政治犯