快關門窗！新北八里木工廠大火 濃煙一路擴散至五股、淡水

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新北市八里區龍米路一段一處鐵皮木工工廠今（7）日清晨 4 點多起火，現場濃煙一路往外飄散。新北市環保局表示，煙霧和異味可能順著風向飄向五股、八里、淡水等區，提醒大家先把門窗關好，若需要外出也記得戴口罩，減少吸入刺激性氣味。消防隊已在現場全力灌救，但周邊仍能看到煙霧，不建議民眾靠近，以免被嗆到。

新北市環保局表示，煙霧和異味可能順著風向飄向五股、八里、淡水等區，提醒大家先把門窗關好。（圖／新北市環保局）

環保局也說，清晨風向不太穩定，煙霧飄散方向仍可能變動，目前已啟動監測，空品狀況若有更新會盡快公告。家中若有長輩、孩子或呼吸道較敏感的家人，也請多留意身體狀況；若感到不舒服，就先遠離受影響區域。後續火警處理與空氣品質資訊，環保局都會持續發布，提醒大家今天出門前簡單做好防護，會比較安心。

