快關門窗！資源回收廠遭火舌吞噬 高屏空污警戒

高雄市大寮區一處資源回收廠今（27）日14時17分發生火災。（圖／東森新聞）





高雄市大寮區一處資源回收廠今（27）日14時17分發生火災，現場熊熊火舌竄出、濃煙密布，消防局在獲報後出動人車前往搶救，所幸未傳出人員傷亡。

消防局表示，在接獲通報後，即出動13車37人前往搶救，消防局人員到場佈線搶救中，至於事件的詳細起因，仍由火調科進一步調查釐清。

現場熊熊火舌竄出、濃煙密布。（圖／東森新聞）

環保局發布提醒

高雄市政府環保局表示，目前風向為偏西北風，導引污染物往東南傳遞，火警系統顯示火已控，預估受影響區域為高雄市大寮區、屏東縣萬丹鄉。環保局也提醒民眾，盡量待在室內，緊閉門窗，如需外出也請戴好口罩。

