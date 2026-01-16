快闢謠！「台灣需投資美國5000億美元」是錯誤說法 中經院院長澄清了

即時中心／高睿鴻報導

美國總統川普（Donald Trump）去（2025）年4月向世界拋震撼彈，揚言對各國加徵對等關稅，引發國際社會動盪。但歷經數個月談判，多數國家皆已和美方達成協議，而台灣也緊隨其後；今（16）早我國行政團隊正式宣布，台美關稅條件已談妥，稅率為15%不疊加、企業直接投資2500億美元、台灣政府另提供2500億美元信用保證。消息出爐後，批評者立刻質疑，台灣承諾5000億美元投資太高昂，但中經院院長連賢明卻打臉了此說法。

現任中華經濟研究院院長、政大財政學系特聘教授連賢明表示，台美達成關稅協議後，許多媒體都報導「台灣承諾5000億美元」。但他說：「這部分應該澄清一下，廠商直接投資2500億、政府信用保證 2500 億，這兩個金額不是互斥的；也就是說，台灣承諾的廠商直接投資確實為2500億，但政府願意提供信用保證、讓這些投資更順利」，因此，並不是兩個加總達到5000億。

連賢明另也解釋，假設投資順利的話，總投資金額最後當然也有可能超過2500億，但目前並沒有所謂「承諾5000億美元」的投資。他無奈地直言，雖然外界已開始出現澄清資訊，「但還是一堆網紅和媒體，指台灣承諾5000億美金投資、超過韓國承諾的3500億」。

為讓此事更容易理解，連賢明接著舉例，若民眾打算購買1500萬的房子，於是自備500萬、另向銀行借款1000萬；但因缺乏足夠信用，所以需要父母或其他人，幫忙擔保這1000萬。「結果你說，這樣是用2500萬買這個房子？這算數也太神奇了吧！到底有誰這樣買房子？」，連賢明說。

此外，針對這次談出的「15%不疊加」稅率，連賢明認為，幾乎可說是「準最惠國待遇」，與日本、韓國、歐盟等國相同，代表台灣已被美國視為，在對美供應鏈當中，扮演關鍵角色。

最後他也指出，這樣的稅率應該是台灣過去十幾年來，首次有機會在美國市場，與日本、韓國在相同基礎下競爭；連賢明表示，過去即使在WTO框架下，台灣負擔的稅率都還是顯著高於日韓，故如今簽訂協議，對於台灣傳統產業在美國市場競爭，應該會是一大利多。

