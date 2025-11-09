快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸

鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。

鳳凰週一午後海警，估台中以南登陸。（圖片來源／RAMMB）

鳳凰颱風即將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣，預計週一下半天發布海上警報，週二發布陸上警報。氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。

鳳凰颱風目前正朝菲律賓呂宋島接近，過程中強度可能再增強至強烈颱風等級，將以生命週期中最強狀態侵襲菲律賓。氣象署預報員張承傳表示，颱風出海後將北轉，以輕度颱風等級逐漸接近台灣地區，移動到東北方海面時，強度可能再度減弱成熱帶低壓甚至變成溫帶氣旋。

週一二北東防共伴效應，將達豪雨以上。（圖片來源／氣象署）

鳳凰颱風的強度將受到菲律賓地形破壞，北轉後又遇上冷空氣，因此以輕颱影響台灣的機率較高。從南海繞出後，距離變遠，整體影響時程也延後約12小時。預估週一下午發布海上警報，週二中午前後發布陸上警報，週三晚間至週四不排除從西南側登陸，直到週四下半天才會遠離台灣。

根據各國最新一輪預測顯示，颱風可能在台中以南登陸，出海點則以東北部、東部機率較高，也不排除直接消散在台灣上空。氣象專家林得恩指出，若颱風走的路徑靠近陸地甚至登陸，必定受地形影響，強度就會被破壞，而強度取決於變弱速度和北轉角度。

暴風侵襲率，台南91%.高屏雲嘉中彰苗破8成。（圖片來源／氣象署）

氣象專家也提到，鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱，然而其威脅性仍不容小覷。週日晚間，東北季風將增強，北台灣雨勢增加；週一、週二鳳凰抵達西南方海面時，位置很適合發生共伴效應，大台北、宜蘭、花蓮將有豪雨以上等級的降雨，基隆北海岸也有豪雨；週三、週四颱風通過時，中南部、花東會下豪雨，北部、東北部也有陣雨。

氣象署最新預測的暴風侵襲機率顯示，台南最高達91%，高屏、雲嘉、中彰苗地區超過80%，桃園以北、基隆、雙北市也都有70%的威脅。面對鳳凰颱風的來襲，民眾應提前做好防颱準備。

