快預約！全球暴紅動畫來了 《Kpop 獵魔女團》快閃店壓軸獻台北

《Kpop 獵魔女團》將在台開設快閃店。b.stage提供

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）將來台舉辦快閃店！官方快閃店「KPop Demon Hunters Official POP-UP Store」公開亞巡行程，最終站將於明年1月3日至18日在台北登場，為本次巡迴畫下最華麗的句點。

《Kpop 獵魔女團》上線後引爆全球熱潮，登上Netflix史上觀看次數最高的作品之一，更入圍 2026 年葛萊美獎5項提名，成為少見同時獲得觀眾與評論界高度肯定的跨界成功代表作。

廣告 廣告

本次快閃店將完整呈現多元周邊商品內容，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及以《KPop 獵魔女團》主要角色為核心的角色主題商品。透過一系列角色導向的商品設計，讓作品中的經典英雄角色躍然眼前，滿足粉絲在收藏、日常使用與應援等多元需求。

《Kpop 獵魔女團》快閃店周邊商品搶先看。b.stage提供

《Kpop 獵魔女團》快閃店周邊商品搶先看。b.stage提供

《Kpop 獵魔女團》快閃店周邊商品搶先看。b.stage提供

台北快閃店在空間配置與氛圍設計上全面升級，打造至今最具沉浸感的《KPop 獵魔女團》體驗。現場將集結過往巡迴站的亮點內容，並設置多個風格化拍照場景，營造層次豐富、視覺張力十足的空間氛圍。台北快閃店將於12月28日上午11點在官方社群開放預約。

《Kpop 獵魔女團》快閃店將在明年1月在台登場。b.stage提供

KPop Demon Hunters Official POP-UP — Taipei

日期：1/3–1/18, 2026

時間：11:00–21:00

地點：AIPXA LAND（台北市大同區南京西路44號）

預約網站：https://kpopdemonhunters.fan



回到原文

更多鏡報報導

有一種愛情叫金宇彬申敏兒！主婚人致詞藏洋蔥 揭她為愛捧供養米向菩薩祈福

SEVENTEEN當兵驚變工具人！長官請託WOOZI找婚禮歌手 韓軍方回應爭議

《單身即地獄》車炫承抗癌成功！擊退白血病 興奮喊：最棒的耶誕禮物