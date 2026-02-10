快領普發1萬！2/13下午6時前沒登記 年後才入帳

中央去年實施普發1萬元現金政策，財政部統計，截至2月8日止已超過2,251萬人領取，占預估人數95.55%，尚未領取的人記得於4月30日以前領取。此外，過年期間郵局停止營業，財政部指出，民眾可改採ATM領現方式領錢。

因應農曆春節連續假期，財政部說明普發現金相關措施。

財政部提醒，民眾採登記入帳方式領取普發現金，於登記當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳，於當日18時後或於假日完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。因此，民眾如於2月13日18時後及農曆春節連續9天假期（115年2月14日至2月22日）登記，款項將於假期結束後之第一個營業日（2月23日）入帳。

農曆春節期間郵局停止營業，民眾可改採ATM領現方式，持全國任一金融機構（含郵局）之提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙之指定金融機構（含郵局）ATM機臺操作即可領取。ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

財政部說明，1988客服專線於農曆春節期間仍照常服務，民眾如有相關疑問，仍可撥打1988客服專線獲得即時服務（服務時間每日8時30分至18時30分），歡迎多加利用。

財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

