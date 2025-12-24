快領！Epic聖誕限免《血咒之城：暗夜儀式》，壓倒性好評神作只有24小時可領

Epic Games Store 目前正在進行聖誕假期的限時免費遊戲贈送。雖然和先前爆料的陣容不同，但最新限定免費遊戲，為知名ARPG《血咒之城：暗夜儀式》（Bloodstained: Ritual of the Night）。和前幾款遊戲依樣，都是每日更換一款遊戲免費送的模式，玩家一定把握 24 小時的領取機會，期限直到台灣時間 12 月 25 日凌晨 00:00 截止！

在 Steam 上也是壓倒性好評的神作！（圖源：血咒之城:暗夜儀式）

《血咒之城：暗夜儀式》是由「惡魔城之父」五十嵐孝司領軍製作的橫向捲軸 ARPG，被視為《惡魔城》系列的精神續作。遊戲背景設定在 18 世紀的英國，玩家將扮演被鍊金術師詛咒的孤兒「米莉安」，為了拯救自己與人類，必須深入滿是惡魔的城堡戰鬥。遊戲充滿豐富的探索元素，玩家可以通過蒐集掉落物來製作武器、升級裝備並解鎖多樣化的技能和外觀。

只要在活動期間內登入 Epic Games Store 帳號並進入商店頁面，就能直接免費領取《血咒之城：暗夜儀式》並永久保存到收藏庫內。而這次限免活動結束後，下一款神秘免費遊戲也會馬上公開，玩家在假期間不妨多加留意每日更新的免費陣容。