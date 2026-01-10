即時中心／林耿郁報導

近年環保意識抬頭，許多人出門都會自備保溫杯盛裝飲料，亦有不少店家提供「自備容器」優惠折扣，鼓勵民眾使用自有容器；但倘若使用的是老舊、破損的保溫杯，很可能反而成為奪命凶器！一名男子就因長期拿破杯喝熱咖啡，導致慢性鉛中毒，於確診後一年內不幸離世。

健康殺手！據《ETtoday》報導，一名50多歲男性，長期以同一個老舊保溫杯盛裝熱咖啡飲用，結果出現貧血、腦部萎縮與腎功能異常，檢驗證實為鉛中毒，最終一年內惡化、發生併發症而不治。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中表示，這名病患因車禍送醫，檢查意外發現有嚴重貧血、大腦皮質萎縮與腎功能異常，後轉腎臟科追蹤，確認患者近期出現疲倦、味覺改變與食慾下降等症狀；醫師懷疑是重金屬作祟，檢驗結果證實為鉛中毒。

後續追查生活暴露來源，發現患者每日使用同一保溫杯盛裝高溫咖啡，使用時間超過十年以上，保溫杯內層已出現鏽蝕與鍍層磨損。

醫師指出，容器內層若劣化或材質品質不佳，長期盛裝熱飲可能使金屬溶出，破壞神經、造血與腎臟系統。

慢性鉛中毒時，常見症狀包括記憶力下降、注意力不足、味覺異常、疲倦與便秘，也可能出現貧血與腎功能受損。還有部分患者會出現類似失智的神經退化表現，但症狀跨器官且不具特殊性，容易與貧血、腎病、老化或代謝問題混淆，導致延誤；民眾需特別注意。

原文出處：快新聞／快點檢查！老舊保溫杯破損「溶出重金屬」 五旬男不幸身亡

