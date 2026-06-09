快30歲！她見同學會「幾乎全登記」很焦慮 一票人安慰：不急

很多人說30歲是一個門檻，到了這個年齡很多人會開始焦慮工作和結婚，一名女網友透露，自己前段時間去參加了一個小型同學會，發現在場的同學，除了她，都是已婚或是目前正在規劃進入下一階段的情侶，讓她感到有點焦急，貼文曝光後引來網友一面倒的安慰，要她放寬心，不要急著為了結婚而結婚。

一名女網友在Dcard發文分享，上個周末去參加了一個規模較小的同學會，她發現除了自己以外，朋友們都已經登記結婚了，還沒登記的也有想結婚的另一半了，由於自己是1998年生的，年近30，讓她想到這點就會不自覺的焦慮一下。

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貼文曝光後，引來網友討論，不少單身網友也來取暖，「沒事！1990的也還沒結婚，所以妳還是有機會的」、「1996未婚」、「1999母單」、「同年，身邊沒有任何一個人結婚，我還母胎哈哈哈，有沒有存款活得下去比較重要」、「1999死不結婚簽到+1」。

也有一些過來人表示，結婚這種事真的急不得，「1998 去年結婚，今年離婚，沒小孩，沒事不要結婚」、「1998剛結婚，確實是身邊第一個，不需要急，我是很確定自己結婚不會吃虧也不需要犧牲任何事情才結婚的」、「不用急，很多人會離婚的，不用趕流行」。

根據內政部公布的數據資料顯示，2025年全台共10.4萬對新人結婚，相較2024年的12.2萬對新人有相對下滑的趨勢。

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