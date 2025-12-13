一念之間損失18萬！北市男酒後搭小黃返家 途中換機車遭警活逮

記者楊忠翰／台北報導

北市江男酒後搭計程車到捷運站，再將機車騎回家時遭警攔查拒測。（圖／翻攝畫面）

台北市1名40歲江姓男子，11日晚間與友人相約聚餐，結束後搭乘多元計程車，並在萬隆捷運站前下車，江男又騎乘停於站旁的機車返家，途中卻遇上巡邏經過的警車，他嚇得直接停在原地，警員直覺有異上前盤查，江男選擇拒絕酒測，警員當場單告發，江男將面臨18萬元罰鍰及吊銷駕照的後果。

文山第二分局表示，11日晚間時分，萬盛派出所警員黃章傑、許哲維正在執行巡邏簽表，此時江男騎車在路口右轉，見到警車後竟停在原地，2名警員見他行跡可疑，隨即上前攔車盤查，沒想到江男散發濃厚酒味，警員遂要求他下車接受酒測，但他思考片刻後仍選擇拒絕酒測，警員依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項及35條第9項開單告發，並當場移置保管機車。

江男供稱，當晚他在中山區與友人聚餐，因為自己有喝酒，遂選擇搭乘多元計程車，但他並未直接返家，而是在萬隆捷運站下車，因為他將機車停放在此處，加上距離住家只剩一小段路，他為了貪圖方便騎車回家，卻被警方逮個正著，他也感到十分後悔。

