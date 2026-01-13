「念力」操控成真！陸完成人類史上首次太空腦機接口實驗
大陸在腦機接口技術領域取得重大突破，天津大學團隊成功完成人類首次「太空腦機接口實驗」，並已在多次載人飛行任務中實際應用，為太空人提供功能與情緒狀態的精準檢測。
根據腦機交互與人機共融海河實驗室官方微信公眾號消息，工業和信息化部主管、中國電子信息產業發展研究院主辦的期刊《新型工業化》，日前刊發該實驗室主任、天津大學副校長明東的署名文章《打通技術鏈 補全人才鏈 促進腦機接口科技成果轉化應用》。
明東在文章中指出，天津大學腦機交互與人機共融海河實驗室團隊專注於無創腦機接口領域，持續推動科技創新與產業化落地。目前已建立從高性能器件、晶片、算法、平台，到系統集成和關鍵底座與應用的全鏈條布局。
在航空航天領域的應用方面，該團隊設計開發了五代空間站在軌腦機交互系統，完成人類首次「太空腦機接口實驗」，並在後續多次載人飛行任務中取得重要應用。這些系統服務於太空人功能狀態與情緒狀態的精準檢測，實現太空人效能增強，為大陸載人航天工程的新一代醫學與人因保障系統提供關鍵技術支撐。
在臨床醫療領域，天津大學研製的「神工」腦機交互創新醫療器械全譜系產品已陸續問世，逐步覆蓋腦中風康復、脊髓損傷運動輔助、抑鬱診療、聽覺障礙診療等臨床場景應用。
明東強調，腦機接口作為塑造未來產業的顛覆性技術，是實現生物智能與機器智能融合的關鍵。這項技術通過採集大腦在思維活動時產生的神經電訊號，提取解析訊號特徵，進而識別大腦意圖並輸出指令，實現大腦與外部設備間的交流與控制。
在市場化應用方面，該團隊發布大陸首個腦機接口領域綜合性開源軟體平台Meta腦機接口，已被美國加州大學、北京大學等國內外100餘家單位使用，下載量超過萬次。此外，團隊與華為合作開發基於腦機交互的新型娛樂遊戲，搭建橫跨醫療、教育、娛樂、國防、交通等領域的智能生態產業平台。
