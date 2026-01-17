念名校就是家有特權？她北一女畢業：全班只有我爸職業是「工」

近期Threads上有網友在討論，就這個起跑點不平衡的社會來說，可以念到前三志願或名校，本身就是一種特權（Privilege），主因不外乎是家境富裕、有能力栽培等。對此，公關界女強人岳啟儒年輕時在北一女畢業，對這番話「同意，但也不同意」，並回憶過去在北一女班上家長職業調查時，大多數同學都寫的是「商」，只有她寫的是「工」，可見背景差異。

岳啟儒昨發文表示，在社群網站上看到一篇文章，原作者表示：「建中生大概不知道，光是你讀的是『建國高中』，本質上就已經是一種特權了。」言下之意是要生長在有背景的家庭，才有能力進明星學校，她覺得這番話可以說對，也可以說不對，回想過去在鶯歌念國中時，同學的父母大多職業都是工人，全班同學的生活體驗差不多，直到進北一女才發現自己跟其他人的落差。

岳啟儒表示，當時北一女班上同學的家長職業欄大多是「商」，甚至也有人的父親是檢察官，大家都上過才藝班，學過鋼琴、跳舞、英文口說；有人問她是否有加入儀隊，但因為儀隊制服貴、通勤時間長，她每天要4時45分起床趕去上學，下課也要趕快回家。岳啟儒感慨說：「我知道自己的資源不如別人，也有過羨慕跟遺憾，但我沒有覺得憤世嫉俗過」。

最後，岳啟儒表示，名校有如一個大跳板，「『進城』之後，才看見更高端的生活，以及過去沒看過的世界」，只是她沒怨天尤人，很早就接受這一切，甚至讓她下定決心好好工作、創業當老闆，明白世界本來就不平等，「所以我覺得認命很重要，我講的認命不是悲觀，而是坦然接受自己的狀態，才能舒服自在過日子」。

見此，網友回應：「比較本身就是痛苦的，真的沒必要，每個人有自己的人生」，岳啟儒說：「在自己的賽道上跟自己賽跑就好」；另有人說：「不是說有特權才能讀明星高中，是讀了明星高中之後，戴著這個光環在社會上享有某些隱形的特權。某位KOL分享過他放著台大學生的皮夾找回機率比放著某私校來得高很多，大概可以說明。」她回應：「這是兩個不同的角度，但是名校畢業後，能夠說嘴的真的沒幾年，35-40歲之後，大家看的還是工作資歷喔！」

