一念慈悲終身使命 髓緣昇華永恆之愛

41歲的高聖傑，曾是造血幹細胞捐贈者，如今成為慈濟新受證志工，加入骨捐關懷小組，以過來人經驗陪伴捐者。這段因緣，其實從他18歲驗血建檔就已展開，2008年成功捐髓後，他長年旅居海外，直到2022年疫情期間返台，想陪伴中風的阿媽，卻在隔離期間失去至親。為了尋找心靈寄託，他回到慈濟，投入志工培訓，並在骨捐關懷小組裡，找到心靈的歸宿。

慈濟志工 高聖傑：「血出來的時候是熱的，然後在那邊循環以後，循環回來，他這邊進去是冷的，所以說讓他身體保暖。」

為造血幹細胞的捐贈者，貼心準備暖暖包，他是41歲的高聖傑，因為曾經走過這一段路，更能體會捐者當下的感受。

慈濟志工 黃心冉：「因為聖傑他本身就是捐者，那捐者跟捐者，他們兩個在互動上，就會比較有共通的話題，就是捐者就會變得比較緩和一點，然後他也比較安心。」

成為骨捐關懷小組的因緣，要從他18歲那年，驗血建檔說起。

慈濟志工 高聖傑：「那個時候我們在慈籃，然後師姑師伯有給我們這個資訊，那時候我看大家，好像都沒什麼意願，那我就可能就是自己跳出來，帶著同學、學弟，一些學弟妹，就直接去了。」

2008年，在美國留學的高聖傑，接到配對成功的喜訊，原已訂好機票準備回台捐贈，但向學校請假時，卻遇到了困難。

慈濟志工 高聖傑：「因為他們都認為這些都是要費用，怎麼會有人就是志願，他們那時候就不准，不准了以後，骨髓中心出了一個英文的公文，他們才很開心的說，原來你是要去慈濟做骨髓捐贈，請假就批了。」

這段救人經歷，在高聖傑心中埋下種子。之後有13年，他長住大陸發展事業，直到2022年才搬回台灣。

慈濟志工 高聖傑：「起初是想說回來看阿媽，因為說真的在那時候疫情，已經兩年沒回來台灣了，那自己的阿媽也中風，那在我隔離的第7天，我阿媽就過世了，所以我一直在找一個，你說，心靈的寄託嗎，我覺得應該是。」

為了尋找心靈的寄託，高聖傑重回慈濟的懷抱，並參與志工培訓，因為有過去捐贈造血幹細胞的經驗，骨捐關懷小組，就成為他的第一志願。

從捐贈者到新受證志工，高聖傑感受緣分的不可思議，而這分使命感，也化為他助人的動力。

