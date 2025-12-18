念生物系也少見！魚販宰母鯊驚見「幼幼鯊」 胎囊內游動畫面曝

魚販宰母鯊後驚見小鯊寶寶。圖／翻攝自Threads@yuwen2251

大眼長尾鯊（Alopias superciliosus）又稱深海狐鯊，常出沒於台灣東部、西部、東北部、綠島近海沿岸，然而許多漁民經常捕撈到鯊魚，魚販也會在處理時從母鯊肚子取出魚卵，不過日前一名魚販分享，自己長期在魚市場工作，還是首次見小鯊魚胚胎；目前胚胎已經成形並捐給台東縣成功鎮水產試驗所，而貼文曝光，也令網友讚嘆「這讀生物的都少見！」

台東一名王姓魚販日前在社群分享，長期在漁市場工作，還是第一次遇到「大眼長尾鯊」成形的幼幼鯊，魚販拍下未成形的胚胎，宛如白玉珍珠，另外透明的卵囊裡還有一隻大眼長尾鯊寶寶游動，相當可愛。

魚販拍下未成形胚胎。圖／翻攝自Threads@yuwen2251

魚販指出，雖然平時也會捕到鯊魚並取出魚卵，不過卵裡還有小寶寶實屬罕見，雖然母鯊已經死亡，不過魚販仍於16日下午將寶寶捐給東部海洋生物研究中心，盼能將其人工孵化。

魚販宰母鯊後驚見小鯊寶寶。圖／翻攝自Threads@yuwen2251

東部海洋生物研究中心研究人員吳瑞賢指出，過去曾有類似情況，惟當時魚寶寶接近早產兒狀態，鱗片都已經很完整，屬於後期階段，相較本次情況「存活率可能不高」；研究人員續指，長尾鯊為卵胎生鯊魚，小長尾鯊魚會在母體長大才離開，且長尾鯊一次僅生2至6隻，雖然數量較少，目前國內並未將其列入保育類瀕危名單。



