念資工被怕寫程式 台大哥迷惘 網推「這條路」：頭銜夠用了





在科技快速發展的時代，「資工系畢業是不是一定要寫程式」成了不少學生心中的集體焦慮。近日一名台大資工系畢業的網友便在網路論壇Dcard上坦言，自己在求學過程中被大量的程式作業「磨到害怕」，如今即將退伍，卻對未來方向毫無頭緒，引發大批網友討論資工畢業生的真正出路與現實差距。

原PO表示，他雖然順利完成台大資工學業，但整個大學生活讓他對寫程式充滿陰影，看到程式碼就感到壓力，不但沒有興趣，更不想再碰相關工作。他說自己沒有打算念研究所，加上退伍在即，對職涯規劃感到惶恐，因此詢問：「資工系畢業不喜歡寫程式可以去哪裡呢？」

文章一出，立即掀起兩派討論，不少網友建議他把學歷優勢用在更穩定的職涯上，「國營，建議中華」、「學我考醫牙」、「考國營吧，你的頭銜夠用了」、「國營或調查局」、「我自己不是資工，但我想待個幾年科技業，存點錢就去當老師或補教業了，有比較多自己的時間」。

另一群過來人則分享自身經驗，強調資工出身的工作遠不只程式開發，「其實很多資工系畢業的人，最後也都不是寫程式」、「做網管或資安吧」、「可以在軟體單位裡面寫文件、翻譯或做簡報」、「國營，每天寫公文，五點等下班」、「去帶專案啊，跟客戶聊天，客戶知道你是該校該系畢業的，你給的建議被打槍的機率會低些」、「當網管，基本上只要寫一些小指令就好」。

此外，還有網友指出，在生成式AI崛起後，寫程式的入門門檻已被重新定義，並非一定要自己下筆寫出每行code，「我這邊系統廠接受AI寫code，但基本要求是看得懂AI在寫啥」、「AI+你=寫起來輕鬆許多」、「叫AI幫你寫就好」、「系統廠程式用生成式AI就能做，每天寫不到一小時，另外七小時社交看股票」。

