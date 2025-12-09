忽然想起下元節／付令

付令

傍晚，我沿著街道慢慢走著，北風颼颼地鑽進衣領，腳底下的梧桐葉沙沙響。街上，飄蕩著咖啡店的拿鐵香氣，一家連一家的時裝店櫥窗裏早已掛滿毛茸茸的圍巾。

忽然想起，初冬的農曆十月十五近了，那是一個漸漸被遺忘的傳統節日——三元之一的下元節。上元節（元宵節）的團圓喜慶，中元節的莊嚴肅穆，下元節的確沒有任何存在感。傳統曆法與節慶裏，確實藏著一份說不盡的溫情，就像這冬日淡淡的日頭，給人以溫暖與力量。

可老人們嘴裏總念叨：“天官賜福，地官赦罪，水官解厄。”在下元節，家家戶戶也都盼著能趕走生活中的疾苦。老百姓用新收的糯米、綠豆、紅砂糖做成豆沙包、綠豆糕，用於祈福和食用。這裏麵包裹著最質樸的祈願：寒冬來臨，讓逝者安息，讓生者堅強。

我家樓下琴房的姑娘老愛在屋外的花園裏擺弄花草，飼養貓咪。昨天碰見她，她跟我說每年農曆十月十五這天，總要點上香薰蠟燭，泡一壺陳皮普洱，然後一個人在窗邊待到深夜。我好奇地問她緣由，她輕輕一笑說道：“就是想給自己的內心來個大掃除。就像電腦重啟、自修複那樣，把積攢的BUG、煩惱全都清空。”顯然，古人說的“解厄”，現在有新的解讀——與其和自己較勁，不如給日子按下暫停鍵，清空、重載。

文友發來一張貓咪捏豆沙包的AI圖片，下麵的文字歪歪扭扭：“下元節特供”。忙忙碌碌的日子裏尋點溫暖吧，讓緊繃的神經放鬆放鬆。不必把每個節日都過成狂歡節，這或許就是我們和傳統節日最真實的連接吧。

一想到這個節日，記憶深處那些遙遠的片段就浮現起來。陰鬱的長冬裏，偶爾遇到出太陽，家裏人總愛把壓在箱底的厚棉衣、毛衣、被子全翻出來，一件件晾在屋頂曬著。陽光曬過的棉絮更蓬鬆、更保暖，還帶著一股甜蜜的太陽味道。祖父母會用當年的紅豆和糯米蒸飯，我就眼睜睜看著甑子上的熱氣直冒，盼著早點吃上糯米團子。真是年少無知，多年後我才嚼出點味來——原來這原本就是冬天到來之前的儀式啊。不光要扎扎實實備好衣物，還得攢足勁、加滿油。

眼前，梧桐樹嘩啦啦的掉著葉子，可這哪是衰敗呢，分明是四季更迭，攢著勁兒等春天。放下，不就是自己解了綁嗎？那些放不下的遺憾，沒完沒了的糾結，杞人憂天的擔心，統統卸下來才好。這當然不是逃避。就像趕遠路的人總得在梧桐樹下歇歇腳，喝口水再繼續出發。

回到家裏，我在窗邊喝了一杯荔枝茶。窗外高架橋上川流不息的車燈，遠遠望去像一條發光的河流，每道光裏都載著歸家的人。整理答辯材料時心裏突然冒出了一絲踏實感：下元節來得恰到好處，你下定決心要和過去告別，又何必留念；決定面對挑戰，又何必怕輸。歲月流轉中，守住那份從從容容，又何須連滾帶爬？