忽視父母就扣薪？印度擬推新法規 最高扣15%轉給爸媽

特倫甘納首席部長雷萬特雷迪宣布將立法，對不照顧父母的政府員工實施扣薪處分。（示意圖／Pixabay）

印度南部特倫甘納邦（Telangana）政府計劃推動一項新法案，針對忽視年邁父母的公務員，未來將可依法扣薪，並將款項直接轉入父母帳戶。此舉引發當地社會廣泛關注，並被視為一項重視家庭責任與人道關懷的政策突破。

根據《NDTV》報導，特倫甘納邦首席部長雷萬特雷迪（Revanth Reddy）於1月13日表示，當前社會上仍有部分長者遭子女疏於照顧，政府將於下個預算會期提出相關法案，預計針對怠忽照護責任的政府員工扣除10％至15％薪資，並直接匯款至年長父母的銀行帳戶。

「不照顧父母，就是沒有盡到對社會的基本責任。」雷迪強調，這項政策本質上是為了保障長者能夠在晚年擁有尊嚴。

此外，特倫甘納政府亦計劃設立專為長者服務的日照中心，命名為「Pranaam」，以提供日間照護與休憩空間。雷迪表示，凡由長輩提出的投訴將獲嚴肅處理，並依法採取相應行動。

除了高齡政策，雷迪亦宣布將在地方自治體選舉中，為跨性別族群保留代表席次。他表示，未來每個市政機關將設有一席「增選委員」（co-option member）名額，專屬保障跨性別者的參政空間，藉此實踐包容與公平的治理目標。

「我們的目標是打造一個有愛與正義的特倫甘納，確保每一位人民都不被遺落。」雷迪表示，政府也將於預算會期公布全邦健保政策，提供全體民眾完善的醫療照護服務。

未來特倫甘納政府員工若怠忽照顧年邁父母，恐面臨10％至15％薪資扣除的懲處。（圖／翻攝自X，@ndtv）

