怎又來一位？外送員「先取餐再轉單」吞餐點 店家氣壞報警

新竹一家早餐店日前遭遇外送員提前取餐後轉單事件，造成店家損失。事件中，外送員先到店內取餐，隨後卻未將餐點送達客人手中，反而轉單給其他外送員，導致第二位外送員前來取同一張單時撲空。店家李先生表示，這種手法不僅讓顧客收不到餐點，還迫使店家必須重新製作餐點，以維護商譽，造成無辜商家蒙受經濟損失。

外送員先取餐再轉單，害店家得重做餐點。（圖／TVBS）

這起事件發生在16日早上，有顧客透過外送平台點了新竹南大一間早餐店價值300多元的餐點。李先生描述，當時第一位外送員提前到店，向他報出單號並簽名取餐。然而，這位外送員離開店家後，並未將餐點送達顧客，而是上了機車後將訂單轉讓給別人。李先生表示，讓他感到奇怪的是，沒多久後又有另一位外送員前來取相同單號的餐點。

廣告 廣告

據了解，這種手法是外送員在系統中操作轉單功能。一位外送員解釋，他們可以在取餐後，以任意理由申請轉單，系統會自動媒合下一位外送員來送餐，但實際上餐點已經被第一位外送員取走。這種行為直接導致後續接單的外送員無法取得餐點，而店家為了維護信譽，只能重新製作餐點。

店家已經向警方報案處理。不過，這些錢都是店家辛苦賺來的，如果這種情況持續發生，損失將不僅僅是這次的300多元。

更多 TVBS 報導

北部濕一片再現「台北不下雨的洞」！鄭明典曝原因：1地最不會下

日大廠「大字牌醬油」防腐劑超標 越南、大馬、中國蔬果農藥過量

普發一萬ATM怎麼領？領取時間步驟、ATM地圖查詢與銀行加碼

見台人遊日「全記得1事」 林氏璧欣慰：宣導總算有效果了

