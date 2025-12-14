台中一棟16層高商辦大樓外牆遭人噴漆塗鴉，署名「雪糕刺客」的23歲謝姓嫌犯疑似使用垂降裝置犯案，警方調查發現他曾在新竹、台南、高雄等地留下類似塗鴉，顯示出追求高處塗鴉的新型態犯案手法。警方表示噴漆塗鴉涉及刑法毀損罪，除了需負擔清理費用，嫌犯也將面臨刑事責任，呼籲民眾勿以違法方式表達創意！

怎噴？台中無窗16樓商辦遭塗鴉 警鎖定23歲「雪糕刺客」疑從北噴到南。(圖／TVBS)

台中一棟16層高商辦大樓近期遭人噴漆塗鴉，引起大樓管委會不滿而報警處理。警方調查鎖定一名23歲有毀損前科的謝姓嫌犯，署名為「雪糕刺客」。據了解，這名嫌犯可能使用垂降裝置在高樓層外牆進行塗鴉，罔顧自身安全也造成管理單位困擾。此人疑似曾在新竹、台南、高雄等地留下類似塗鴉，顯示出一種追求高處塗鴉的新型態犯案手法，警方已依法寄發通知並強調此行為涉及刑法毀損罪。

台中一棟16層高的商辦大樓外牆被人噴漆塗鴉，左邊署名「雪糕刺客」，右邊則是難以辨識的黑色字跡。這起事件發生在10月中旬，塗鴉出現在沒有窗戶的高樓層外牆上，讓許多人好奇這是如何辦到的。據推測，嫌犯可能趁夜深人靜時潛入大樓頂樓，採用垂降方式進行噴漆塗鴉。

16層樓外牆遭噴漆 警鎖定23歲「雪糕刺客」。(圖／TVBS)

非當事塗鴉創作者蟲子表示，去年開始有一群人流行購買垂吊裝置，雖然他自己沒有參與，但圈內確實有人在接觸這種方式。他解釋，有些人可能覺得在路邊畫塗鴉的刺激感不夠，因此轉而追求高度帶來的刺激。

附近民眾認為，大樓可能在一段時間內沒有守衛駐守，才讓嫌犯有機可乘。他們也表示，這樣的行為會造成清理上的困難，給管理單位帶來麻煩。這棟屋齡約40年的商辦共有153戶，出入人口複雜，可能因此成為嫌犯的目標。

附近民眾認為，大樓可能在一段時間內沒有守衛駐守，才讓嫌犯有機可乘。(圖／TVBS)

警方透過調閱大樓出入口、電梯、樓梯間監視器以及附近路口影像，鎖定了一名23歲的謝姓男子。經比對發現，這名嫌犯的特徵與2023年2月22日在新竹東區變電箱塗鴉事件中的一名被台電起訴的嫌犯相符。當時被起訴的三名男女中，其中一人使用的署名也是「雪糕刺客」。

嫌犯特徵與2023年2月22日在新竹東區變電箱塗鴉事件中的一名被台電起訴的嫌犯相符。(圖／TVBS)

第二分局文正所所長楊俊宏強調，噴漆塗鴉行為涉及刑法毀損罪，除了需要負擔相關清理費用外，嫌犯也將面臨刑事責任。警方表示已多次致電謝姓男子但未獲回應，目前已依法寄發書面通知。警方也呼籲民眾，以違法方式表達創意，即使被人看見也很難獲得欣賞。

