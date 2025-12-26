怎掉下來！屋頂塑膠板砸車引糾紛 屋主、工程行互控
台北市一處公寓一樓日前發生一起屋頂塑膠板掉落事件，引發屋主與工程行員工間的糾紛。屋主指控聽到敲打聲後發現住家遭到破壞，而工程行員工則表示是因車輛被掉落的塑膠板砸到，才按電鈴尋找屋主。雙方各執一詞，警方獲報到場協調。事件中沒有監視器記錄實際狀況，導致雙方爭論不休，最終雙方都未提出告訴。
這起事件發生在台北市的一棟公寓一樓。女屋主向警方表示，她在家中聽到敲打聲，出門後發現住家屋頂的塑膠板掉落，部分碎片甚至插入鐵窗內的紗網，因此懷疑有人蓄意破壞。她向警方表示：「他很用力，不知道用什麼東西來撞擊。」而被指控的工程行員工則提出不同說法。他聲稱當時只是將車停在屋主家門前，前往附近工作，後來發現自己的車輛被掉落的塑膠板砸到，才按電鈴尋找屋主討論此事。由於現場沒有監視器，警方難以釐清真相，只能協調雙方。警察向屋主說明：「已經幫你跟他們講過了啦，就是請他們不要再來。」
事後，雙方都不願意提出告訴，但屋頂的塑膠板至今仍未修復完成。這起事件引發了對於裝潢工程可能衍生糾紛的討論，特別是關於如何事前預防類似問題。非當事裝潢業者王先生表示，一般裝潢業者通常不會事先拍攝附近住家的外觀：「我們一般要進去，你送禮按電鈴可以，但你要進去人家家裡拍照什麼的，通常不太會，那種是建商才會。建商要蓋才會去拍，因為他們會打到地基吧。我們裝潢不太會碰到那些結構類的東西，所以比較不會。就算你去拍，人家也不見得會讓你拍的。」儘管如此，仍有部分業者會簡單拍攝外觀，以便在事後發生糾紛時能夠提供證據佐證。這種預防措施可能有助於減少類似糾紛的發生，或在糾紛發生時提供更清晰的事實依據。
