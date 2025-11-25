怎救國旅？交通部鼓勵國人「勇敢休平日」民眾：會飛出國吧

交通部建議，多多把特休用在平日。（示意圖／東森新聞）





國旅面臨寒冬，現在政府積極推各項補助措施，今（25日）交通部就建議民眾，如果有特休的，可以多多利用平日來休假，希望藉此帶動國旅經濟。不過消息一出，不少上班族覺得，想平日休假，要考量公司人力以及工作進度，老闆不一定會准假，甚至有民眾認為國旅房價高，自己寧願出國玩。

記者vs.民眾：「（特休還有幾天），10天吧。」

民眾：「滿一年，我可以休一個月。」

民眾：「5到7天吧。」

即將迎來歲末年終，你的手上還有特休用完了嗎？現在為了挽救國旅寒冬，交通部建議大家可以多多把特休用在平日，鼓勵大家平日勇敢休，把特休用起來。

廣告 廣告

民眾：「我今天就請特休。」

民眾：「要休平日是困難的。」

民眾：「目前來說應該是滿好請特休，人力資源上夠的狀態下。」

有人認為特休就是我的權利，想休平日不成問題，但也有人悲觀看待。

民眾：「我之前的工作都是一個蘿蔔一個坑，休假的部分本來就有些限制。」

因為公司人力不夠，老闆怎麼會點頭准假？政府喊話平日多多休，盼能振興國旅經濟，但看在民眾眼裡...

民眾：「要救國旅，我覺得也是滿荒謬。」

民眾：「就算平日特休，應該也飛出國了吧。」

民眾：「旅館的品質不好又貴，我同樣的錢，我可以到國外。」

民眾：「周末其實人太壅擠，大家可能因為交通的關係，可能就比較不想出去。」

民眾：「盡量避開學生人群，這樣子就是出去外面，比較不用人擠人。」

就算平日休假也要出國，成了普遍上班族心聲。國旅房價若不調整改變，政府提想再多補助，喊再多口號都是徒勞。

更多東森新聞報導

若明年稅收超徵會再普發現金？卓榮泰回應了

2028若歸零 謝志偉警告：將會有規模更大的228

新／台南軍卡自撞路邊護欄、樹木 2士兵輕傷送醫

