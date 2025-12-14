怎會滴雨？台鐵最美區間車漏水 旅客：常駐花灑

有旅客搭乘台鐵區間車，發現頂端漏水，還笑稱是「常駐花灑」。（圖／＠debbie.linyuchun授權提供）

台鐵區間車近日發生多起意外事件，引發乘客安全疑慮。有民眾於13日晚間搭乘台鐵EMU900區間車時，發現車廂天花板嚴重漏水，水滴不斷從天花板滴落，讓乘客笑稱這是「常駐花灑」。此外，另有乘客發現座椅側邊被插入大頭針，幸好及時發現並通報列車長。台鐵針對漏水事件回應，係因車內蒸發器排水孔遭灰塵堵塞導致排水不順，已進行檢修並向旅客致歉。

有旅客搭乘台鐵區間車，發現頂端漏水，還笑稱是「常駐花灑」。（圖／＠debbie.linyuchun授權提供）

一名民眾於13日晚間搭乘2275車次台鐵區間車EMU900，從板橋前往中壢途中，赫然發現車廂天花板出現漏水情形。這位乘客拍下影片顯示，水滴不斷從車廂頂部滴落，令人啼笑皆非地形容為「常駐花灑」。這名乘客表示，雖然台鐵車輛算是老舊，駕駛使用時間也長，但搭乘起來還算舒適。

廣告 廣告

對於漏水事件，台鐵調查後表示，原因是車內蒸發器排水孔因灰塵堵塞，造成排水不順，導致水從迴風口滲出。台鐵已全面檢視並加強清理工作，同時向受影響的旅客表達歉意。

有旅客搭台鐵，發現一根大頭針被插在座椅上。（圖／＠rosa__0826授權提供）

除了漏水問題，台鐵座椅安全也引起關注。有乘客在座椅側邊發現一根大頭針插在其中，由於體積小且不易察覺，若不小心坐到可能造成傷害。發現此情況的乘客不僅將針取下丟棄，還通報列車長並在網路上提醒大家注意安全。這位乘客認為，針的體積太小，不能完全怪罪清潔人員未能發現。

台鐵為提供長途旅客舒適乘坐體驗，選用較軟的絨布面材質座椅，然而這種材質也容易遭到有心人士破壞。相較之下，捷運座椅採用較硬的玻璃纖維強化塑膠，較不易被惡意破壞。台鐵與高鐵都使用絨布材質座椅，不僅清潔較繁瑣，還時常遭遇類似插針的破壞情形。

上個月9日也有民眾在搭台鐵時，遇到有「針」被插在座椅上。（圖／民眾提供）

台鐵表示，除了在列車到站折返時進行清掃作業外，行駛400至800公里也會實施小掃除及大掃除工作。然而，維護舒適安全的搭車環境，不僅需要清潔人員的努力，乘客的公德心也同樣重要。

更多 TVBS 報導

幫台鐵妹妹集氣！「曾支援光復」遇重大車禍急尋行車記錄器

驚險！台鐵竟現「斷軌」 網友推測：焊接點不良

刷卡失敗引爆衝突！男作勢揮拳 台鐵站務員報警處理

他嘆高鐵、台鐵「週末票」好難買 網曝真實原因：誰還想開車

