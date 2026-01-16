怎樣做才能救國旅？ 網曝致命關鍵：不然不用談





每逢連假，不少民眾第一時間想到的不是國內旅遊，而是直接訂機票出國，國旅熱度持續降溫，也讓相關產業備感壓力。究竟問題出在哪裡？近日就有網友拋出疑問，直問「要怎麼做，大家才會回歸國旅？」引發網路熱烈討論。

一名網友在網路論壇PTT上以「要怎麼做你才會回歸國旅」為題發文表示，他不認為所有人只要放假就一定出國，國內旅遊仍應有市場，因此好奇大家真正抗拒國旅的原因是什麼，希望能聽到具體建議，而不是一句「國旅太貴」就帶過。

▼每逢連假，不少民眾第一時間想到的不是國內旅遊，而是直接訂機票出國，國旅熱度持續降溫。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，不少網友從旅遊體驗本身談起，認為台灣景點缺乏新鮮感，「不要打卡式的旅遊景點」、「特色。不然每個景點都是老街、夜市，賣的都是烤魷魚烤香腸，我何必旅行？」、「方便準時的大眾運輸工具」、「塞車問題解決一下」、「沒地方停車，交通又不便，傻了才在國內趴趴走，不如日本到處走」、「交通要方便到達目的地」、「城市觀光市容也不行，也沒什麼特色景點，夜市內容複製貼上，你要拿什麼出來吸引人？」、「改掉千篇一律的夜市內容」、「要做出特色吧，台灣旅遊景點的同質化有點嚴重」、「台灣的物價太高了，跟薪資成長不成比例」。

▼不少人認為，只要住宿價格回到合理區間，加上交通改善與景點差異化，國旅並非完全沒有翻身機會。（示意圖／翻攝photoAC）

而在眾多討論中，最多人點名的關鍵仍是「住宿」。不少網友直言，住宿價格已成國旅最大門檻，「住宿合理價自然有人」、「房價票價砍70%我會考慮」、「現在的住宿價錢砍半，不是原價是訂房網價」、「住宿價格先腰斬吧」、「絕對是住宿，尤其是假日或連假這種加倍賣的行為要先處理」、「住宿價格合理」、「房價砍半」、「以前還會住個飯店，現在都改當天來回」、「住宿成本至少要砍半，不然不用談」、「住宿對半砍、塞車問題」、「住宿打五折其實就回來了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

