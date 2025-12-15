Google官方近日釋出最新AI 模型 Gemini 3的三種實用功能，橫跨Google AI Studio 平台、Gemini 應用程式和Google Search的AI模式（AI mode）功能。三大平台的用法，大致可以分類為：

想做東西（如製作小遊戲、應用程式） ➤ 用Google AI Studio

想練技能（如學習演講技巧） ➤ 用Gemini App

想做決策（如比較貸款資訊） ➤ 用Google Search AI 模式

廣告 廣告

以下介紹三個平台的使用時機、實測案例，帶你一次了解最速配的最佳用途：

功能一：在 Google AI Studio 中生成 3D 互動遊戲

使用時機： 想要快速驗證創意靈感，或不想從頭開始寫程式碼時，可透過單一文字指令輸入 Google AI Studio ，不須具備深厚的程式背景，快速建構出完整的網頁遊戲。

同時也顯現Gemini 3 在程式碼編寫與跨平台的高度整合力，能處理複雜的指令，直接生成可執行的檔案（如 HTML、Three.js 程式碼），大幅降低了遊戲開發的技術門檻。

應用方式： 利用 Three.js 技術建立包含視覺風格、操作機制與適合桌面與行動裝置跨平台的 3D 遊戲。

指令範例：

英文指令 中文指令 Create a polished, retro-futuristic 3D spaceship web game contained entirely within a single HTML file using Three.js. The game should feature a "Synthwave/Retrowave" aesthetic. Visual style is a dark, immersive, 3D environment. Gameplay mechanics include a third-person view from behind the spaceship. On desktop, use arrow keys for smooth movement. On mobile, render a virtual joystick on the bottom left of the screen. 請使用 Three.js 建立一個包含在單一 HTML 檔案中、精緻且具備『復古未來主義』風格的 3D 太空船網頁遊戲。遊戲應呈現『合成波/復古波 』的美學，視覺風格需為黑暗、沉浸式的 3D 環境。遊戲機制包括太空船後方的第三人稱視角。在桌面版上，使用方向鍵進行流暢移動；在行動裝置上，則在螢幕左下方渲染一個虛擬搖桿。

Google AI Studio 圖/Google AI Studio

▶點我看實測遊戲成果

功能二：Gemini App 化身演講教練

使用時機： 當你需要針對個人表現獲得具體回饋，或是需要 AI 像真人助理分析複雜資訊時，就可使用Gemini App。除了單純提出指令要求，也能針對使用者的實際表現進行結構化分析，例如讓AI當評審，分析你的演講報告是否需要調整節奏，幫肢體語言打分數等。

應用方式： 上傳演講影片或進行模擬，要求 AI 針對非語言訊息，例如肢體語言、眼神接觸，以及口語表現像是如語速等，提供詳細回饋與評分。

指令範例：

英文指令 中文指令 Analyze my performance as a presenter, and give me a score on a scale of 1-100. In your analysis, focus on my body language, eye contact, and pacing. 分析我作為演講者的表現，並以 1 到 100 分為標準給予評分。在你的分析中，請著重於我的肢體語言、眼神接觸以及演講的節奏。

以這支講解拍攝影片的基本快門概念的網路影片，輸入以上指令後的實測成果如下：

這是一段非常出色且專業的短影音（Short-form video）表現。妳展現了極高的鏡頭感，這種自信和自然的狀態是許多創作者夢寐以求的。



基於妳要求的標準，我的評分與詳細分析如下：



總體評分：92 / 100

這是一個極高的分數，代表妳的表現已經達到專業內容創作者（Content Creator）的高標水準。這不是傳統的演講，而是非常適合社群媒體傳播的「鏡頭前展示」。



詳細表現分析

1. 肢體語言 (Body Language) - 表現：優秀

動態自信（Walk and Talk）： 「邊走邊說」其實難度很高，容易讓人分心或導致氣息不穩。妳走得非常自然，步伐穩健，這為影片增添了動態的能量，讓觀眾的視覺保持流動感。



手勢運用： 妳的手勢非常大方且具備引導性。例如，在說 "Welcome to Shutter Speed 102" 時張開雙手，以及提到 "Standard video" 時的手部動作，都很好地強調了重點。妳沒有因為拿著相機而顯得拘謹。



定點時機： 當講到關鍵數學概念（1/50th of a second）時，妳停下腳步。這是一個很好的肢體語言技巧，暗示觀眾「這裡很重要，請注意聽」，利用身體的靜止來強調內容。



2. 眼神接觸 (Eye Contact) - 表現：完美

鎖定鏡頭： 在整個移動過程中，妳的眼神幾乎 100% 鎖定在鏡頭（觀眾）上。這種強烈的眼神接觸建立了權威感和親切感，打破了「第四面牆」，讓觀眾覺得妳是在直接跟他們對話。



穩定性： 即使在繁忙的街道上行走，妳的視線也沒有飄移或頻繁看路，這顯示了妳對環境和自身動作的高度掌控力。



3. 演講節奏 (Pacing) - 表現：極佳

語速與能量： 語速輕快明亮，非常符合短影音的節奏需求。妳沒有任何冗贅詞（如 uhh, umm），資訊密度高但聽起來並不壓迫。



語氣強調： 妳的聲音抑揚頓挫很清晰。特別是在解釋 "Double that" 和 "1/50th" 時，妳放慢了語速並加重語氣，這有助於觀眾消化技術性資訊。



配合剪輯： 妳的語速留有足夠的「氣口」供剪輯師切換畫面（例如切換到範例畫面時），這顯示妳不僅是講者，也具備創作者的思維。



少數可優化的建議 (邁向 100 分的細節)

雖然表現已經非常棒，但如果要在細節上更進一步：

開場的微表情： 影片最開始的一秒鐘，妳看起來非常嚴肅（可能是為了進入狀態）。如果能在一開始就帶一點點更明顯的「邀請式微笑」，親和力會更強。

結尾的餘韻： 最後一句 "Save this video..." 講得非常流暢，但講完後的肢體動作收得有點快。可以試著多保持一秒鐘的笑容或姿勢，讓畫面在剪輯時有更多緩衝空間。

功能三：在 Google Search 中生成互動模擬工具

使用時機： 當閱讀網頁文字不足以幫助決策，需要計算或模擬不同變數的結果，正是Google Search AI 模式的時機，能按照使用者當下的複雜問題，即時生成專屬的計算機或模擬圖表，從而進行差異比對。

應用方式： 針對特定情境（如財務規劃、數據比較），要求 AI 生成互動式工具，能夠獲得比純文字更深刻的理解。

指令範例：

英文指令 中文指令 Help me compare the total cost of a loan with 6.5% interest rate with no down payment vs. a loan with 5.5% interest rate with 20% down payment. 幫我比較「利率 6.5% 且無頭期款」的貸款，與「利率 5.5% 且支付 20% 頭期款」的貸款，兩者之間的總成本差異。

Google Search 圖/Google Search

▶點我看實測成果

延伸閱讀：除了Gemini，Google還有哪些免費工具？資料整理、程式開發...盤點8個提升效率的AI應用

Notion釋出提示詞懶人包，教你100個AI Agent實際應用情境，工作效率大飆升！

資料來源：Google AI X

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/蘇柔瑋

更多報導

微軟公布2025 Copilot使用報告！電腦手機上詢問主題大不同、深夜思考人生問題大增？